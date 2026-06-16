Bette Graham, la secretaria que hizo una fortuna porque cometía demasiados errores

Remontémonos a los años 50, cuando internet no era más que una idea lejana y todavía faltaban décadas para que las computadoras se volvieran parte de nuestras vidas .

Todo se escribía a mano o a máquina, y la futura tecla “Suprimir” todavía no era ni un sueño.

Cartas, registros, ensayos o documentos solían requerir impecabilidad; si se cometía un error, sin la posibilidad de corregirlo, simplemente había que volver a escribir la página entera.

En el mundo laboral, ejércitos de secretarias pasaban gran parte de su tiempo mecanografiando, y sus habilidades eran indispensables.

Las exigencias eran puntuales: debían saber escribir con los diez dedos, sin mirar el teclado, y a una velocidad mínima de 35 a 45 palabras por minuto para trabajos básicos de oficina, y más para puestos superiores

A unas se les daba mejor que a otras, y Bette Nesmith Graham era una de esas otras.

“Mis dedos se volvían pesados sobre el delicado teclado, y antes de darme cuenta ya había cometido un error que dejaba una marca imposible de borrar”, recordaría.

Pero se le ocurrió una forma ingeniosa de ocultar sus errores tipográficos. Su invento encantó, pues no sólo ahorraba papel y tiempo sino también frustración. Se convirtió en un artículo indispensable en todo el mundo para hacer “correcciones permanentes de errores mecanografiados y escritos, en el hogar, el colegio y la oficina”, como decían sus anuncios. Sin proponérselo, Bette creó un negocio multimillonario. “Solo intentaba ser una mejor secretaria” La historia de Bette comienza en 1924. Nació en Dallas, Estados Unidos, y creció amando el dibujo y la pintura, y pensando que sería artista como su madre. A los 17 años se casó con el soldado Warren Nesmith y al año siguiente tuvo a su hijo, Michael. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, los sueños de Bette empezaron a desmoronarse. Warren la abandonó, y ella se dio cuenta de que su talento artístico no era suficiente para mantenerla a ella y a su hijo. Habiendo trabajado como secretaria antes de casarse, Bette consiguió trabajo en el Texas Bank, pero las nuevas máquinas de escribir electrónicas le resultaban complicadas. Los errores tipográficos se acumulaban pero estaba tan ocupada que no tenía tiempo para volver a aprender a escribir con esa nueva tecnología.

Gracias a su formación artística, Bette sabía que los pintores encubrían sus errores pintando sobre ellos, y se preguntó si ella podría hacer lo mismo.

“Fui a casa, cogí un frasco, puse un poco de pigmento blanco en una solución, añadí otros ingredientes para que penetrara en el papel, llevé mi pincel de acuarela a la oficina y empecé a corregir mis errores de esa manera”, contó en una charla en el Rotary Club de Texas en 1977.

“Desde luego, no planeaba inventar un producto para su distribución mundial. Tampoco estaba pensando en una forma de ganar un millón de dólares. Solo intentaba ser mejor secretaria”.

La idea funcionó: su jefe no se percató del truco y, cuando les mostró el líquido mágico a sus amigas secretarias, ellas también lo quisieron.

Pero necesitaba mejorar el producto, así que comenzó a experimentar… con resultados desastrosos, como explicó en una entrevista con la North Texas State University.

“Empecé yendo a la biblioteca y buscando la fórmula de la pintura a base de agua al temple, que me pareció una fórmula ideal para pigmentos y soluciones”.

Paso seguido, contactó con empresas químicas para solicitar muestras de productos, hasta que llegó la hora de experimentar.

“Preparé la fórmula en mi cocina basándome sólo en mis propios conocimientos… pero claro, no soy química y cometí muchos errores; de hecho en una ocasión se me incendió la cocina”.

Finalmente, encontró una fórmula que se secaba rápido y era ignífuga.

Utilizando pequeños frascos de esmalte de uñas, Bette inició su negocio con el producto que llamó “Liquid Paper” (en español, papel líquido).

De mil a 25 millones

Empezó enviándole muestras a revistas de material de oficina y pronto se vio desbordada por la cantidad de respuestas.

“Trabajaba todo el día como secretaria y a veces me quedaba toda la noche contestando el correo”, comentó.

Para 1962, Bette vendía alrededor de 1.000 frascos por semana.

Dejó su trabajo y contrató empleados: “Mi mano de obra era mi hijo de 15 años y sus amigos, que trabajaban después de la escuela; les pagaba un dólar la hora”.