Fertilidad y ovodonación: especialistas aseguran que procedimiento no compromete futuros embarazos

El retraso de la maternidad se ha consolidado como una tendencia social y demográfica en Chile. Según cifras del sector, la edad promedio de las mujeres que realizan su primera consulta en una clínica de fertilidad alcanza los 37 años. En este contexto, la ovodonación ha ganado protagonismo y, de acuerdo con la Fundación Fënn, ya representa el 20% de los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad realizados en el país.

Junto con el aumento de estos procedimientos, también persisten dudas y mitos respecto al impacto que la donación de óvulos podría tener en la fertilidad futura de las mujeres que deciden participar como donantes.

Especialistas descartan efectos sobre la fertilidad futura

Una de las creencias más extendidas es que la extracción de óvulos reduce la reserva ovárica disponible para una futura maternidad. Sin embargo, especialistas en medicina reproductiva aseguran que esto no ocurre.

Andrés Carvajal, especialista en medicina reproductiva de IVI Chile y vicepresidente de SOCMER, explica que el funcionamiento natural del organismo permite comprender por qué la donación no afecta la capacidad reproductiva de la mujer.

“La donación de óvulos no afecta en nada la fertilidad de la donante. De forma natural, en cada ciclo se pierden centenares de ovocitos, ya que sólo uno madura. La estimulación hormonal que se realiza para este tratamiento consiste en la maduración de un mayor número de ovocitos que, en caso contrario, se perderían”.

Asimismo, el especialista enfatiza que la ovodonación no adelanta la menopausia ni compromete la posibilidad de embarazarse posteriormente.

“Si la paciente goza de buena salud ginecológica y una buena reserva ovárica, no existe razón médica para que la donación interfiera con sus planes familiares futuros. El número de óvulos extraídos varía en cada caso, ya que depende directamente de la respuesta individual a la estimulación ovárica, obteniéndose un promedio de entre 10 y 15 óvulos por ciclo”, agrega.

Un procedimiento supervisado y personalizado

Los avances en medicina reproductiva han permitido desarrollar protocolos cada vez más personalizados para resguardar la salud de las donantes. Según explican desde IVI Chile, cada tratamiento es diseñado de manera individual, con monitoreo constante durante todo el proceso “Buscando obtener una cantidad óptima de ovocitos y previniendo complicaciones como el síndrome de hiperestimulación ovárica”, continúa el especialista.

En este centro de reproducción asistida, la donación de óvulos se realiza bajo un sistema anónimo y voluntario, lo que implica que ni donantes ni receptoras conocen sus respectivas identidades. No obstante, se comparte información relevante para el seguimiento médico del embarazo, como la edad y el grupo sanguíneo de la donante.

La institución cuenta además con un Banco de Óvulos especializado, coordinado por un Departamento de Ovodonación encargado de evaluar a las mujeres interesadas en participar en el programa.

Requisitos y evaluación integral de las donantes

Para ingresar al programa de donación de ovocitos, las postulantes deben cumplir una serie de requisitos médicos y personales. Entre ellos, tener entre 18 y 31 años, una estatura mínima de 153 centímetros, antecedentes genéticos y familiares normales, además de someterse a evaluaciones ginecológicas y psicológicas completas.

De acuerdo con el experto, estos estudios permiten conocer en profundidad el estado de salud y la capacidad reproductiva de las potenciales donantes.

El número de veces que una mujer puede donar óvulos no está previamente establecido y depende de su historial de donaciones, de su estado de salud y de la autorización médica correspondiente, siempre bajo criterios orientados a resguardar su bienestar físico y emocional.

“Estos análisis ofrecen una valiosa información respecto a su fertilidad, estado de salud y potencial para ser madres. Con la evaluación ginecológica se descarta la presencia de quistes, miomas, pólipos y otras alteraciones del aparato reproductor, con el análisis hormonal se constata la reserva ovárica, y un estudio del cariotipo descarta alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales en la donante”, finaliza el especialista.