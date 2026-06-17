La otra cara del Mundial: las violencias que enfrentan las mujeres durante grandes eventos deportivo

El Mundial del fútbol, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, conlleva un grave problema que pocas veces ocupa la conversación pública: el elevado grado de violencia que enfrentan mujeres y niñas durante grandes eventos deportivos, entre ellos el acoso, la violencia sexual, la violencia dentro del hogar y la trata con fines de explotación sexual.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan de las violencias que pueden sufrir mujeres y niñas en los países que serán sede de los partidos y han lanzado diversas campañas para visibilizar estas agresiones que se exacerban durante la competiciones.

“Nos parece importantísimo nombrar las violencias que se incrementan dentro de estos espacios masivos deportivos y darles opciones a las mujeres para que sepan qué hacer ante una situación de violencia”, dice a Efeminista Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) de México.

Violencias durante el Mundial de fútbol

La RNR se unió a las redes de Estados Unidos y Canadá para generar conciencia y reforzar el trabajo de asistencia a víctimas de violencia machista que ya brindan, y acompañar a las nacionales y extranjeras que sean agredidas antes, durante y después de los partidos.

“No estamos diciendo que el fútbol genere la violencia, porque la violencia ya existe, está instalada en espacios públicos y privados, pero se incrementa”, asegura Figueroa, quien agrega que las otras dos redes coinciden con esa afirmación.

“No puede haber celebración si las mujeres, niños y niñas están en una situación de riesgo”, menciona.

La red mexicana ha documentado que, cuando hay partidos del campeonato local, reciben entre un 15 % y un 20 % más de llamadas de auxilio.

Datos similares se han registrado en otros países. Un estudio realizado en Brasil, por ejemplo, identificó que, entre 2015 y 2018, en los días en los que equipos locales jugaban, las amenazas contra mujeres aumentaban un 23,7 % y las agresiones físicas lo hicieron un 20,8 %.

Pero la violencia no solo incrementa en los sitios donde se juega y se extiende a los espacios en los que se televisa.

Así, un estudio de la Universidad de Lancaster, basado en denuncias policiales registradas en Inglaterra durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, concluyó que el riesgo de violencia doméstica aumentó un 26 % cuando la selección inglesa ganó o empató, y un 38 % cuando perdió.

Agresiones normalizadas

Figueroa señala que las violencias machistas quedan invisibilizadas en estos contextos porque “se naturaliza la forma en la que los hombres expresan la euforia, el enojo y las rivalidades, que es a través del control, de los gritos, de los insultos, de pegarle a la pared, de romper la camiseta y muchas veces también de descargar estas emociones contra las mujeres, niños y niñas que están a su alrededor”.

Por esa razón, la RNR hará brigadas informativas en las sedes mundialistas en el país azteca: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, las que se encuentran entre los estados con más reportes de violencia familiar en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pero, además, cubrirá el retorno de las víctimas entre estos tres países. “Si alguna mujer mexicana está varada en Estados Unidos o en Canadá vamos a asumir el costo para traerla a México y si alguna extranjera de Canadá o Estados Unidos está acá en México y requiere regresar a su país, vamos a cubrir ese traslado con todo el protocolo de seguridad que tenemos en la red”, menciona Figueroa.

Riesgo de aumento de trata

No obstante, las agresiones no solo ocurren dentro de las casas o en contextos familiares o de pareja, sino también en las calles.

La experta señala que las mujeres y las niñas sufren acoso sexual dentro y fuera de los estadios y que, durante estos eventos deportivos, también pueden correr mayor riesgo de ser engañadas por redes de trata con fines de explotación sexual, lo que ha sido advertido en informes de la oﬁcina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

Nayely Sánchez, titular de programas en Unodc México, explica a Efeminista que las ofertas de trabajo suelen ser el principal anzuelo que usan las redes para captar a sus víctimas para eventos masivos como estos, que son un “caldo de cultivo” para perpetrar este delito.

“Les ofrecen ticket de avión y alojamiento y cuando llegan son explotadas sexualmente”, menciona.