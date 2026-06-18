Mundial 2026: las seis mujeres que hacen historia en el arbitraje del torneo

El Mundial de Fútbol 2026 no solo está dejando historias dentro de la cancha. También está marcando un nuevo capítulo en la evolución del arbitraje internacional. Entre los 170 oficiales designados por la FIFA para el torneo, seis mujeres fueron seleccionadas para integrar el equipo arbitral, consolidando una presencia que sigue creciendo en la máxima competencia del fútbol masculino.

Su participación representa poco menos del 3,5% del total de árbitros, asistentes y miembros del sistema VAR que forman parte de la cita mundialista, pero también simboliza un avance en la apertura de espacios históricamente asociados al liderazgo masculino dentro del deporte.

Un arbitraje cada vez más diverso

El equipo arbitral del Mundial 2026 está compuesto por 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 integrantes del sistema VAR. Dentro de esa estructura aparecen seis mujeres provenientes de México, Estados Unidos y Nicaragua.

Las designadas son:

Katia Itzel García (México), árbitra central.

Tori Penso (Estados Unidos), árbitra central.

Sandra Ramírez (México), árbitra asistente.

Brooke Mayo (Estados Unidos), árbitra asistente.

Kathryn Nesbitt (Estados Unidos), árbitra asistente.

Tatiana Guzmán (Nicaragua), integrante del equipo VAR.

La incorporación de mujeres en estas funciones ha sido interpretada por especialistas y observadores del deporte como una transformación del concepto tradicional de autoridad dentro del fútbol, desplazando el foco desde el género hacia la preparación técnica, el conocimiento y la experiencia profesional.

Katia Itzel García y un hito para México

A sus 33 años, Katia Itzel García se convirtió en la primera mujer mexicana en arbitrar un partido de un Mundial masculino.

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, ha desarrollado una carrera marcada por la perseverancia en un entorno donde las mujeres aún enfrentan cuestionamientos y prejuicios.

Su designación para el torneo generó diversas reacciones en México, situación sobre la que ella misma ha señalado la necesidad de seguir avanzando como sociedad frente a la participación femenina en espacios tradicionalmente masculinos.

Junto a Sandra Ramírez, protagoniza además otro hecho histórico: es la primera vez que dos árbitras mexicanas forman parte de una Copa del Mundo masculina.

Tori Penso: pionera en Estados Unidos

La estadounidense Tori Penso, de 39 años, también acumula varios hitos en su trayectoria.

En 2020 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en arbitrar un partido de la Major League Soccer (MLS), mientras que en 2021 obtuvo la categoría internacional FIFA.

Ahora suma un nuevo logro al transformarse en la primera árbitra principal de Estados Unidos en una Copa del Mundo masculina.

Graduada en Marketing Digital por la Universidad de Florida, combina el arbitraje profesional con la docencia universitaria en temas vinculados a redes sociales y deporte.

Las asistentes que también abren camino

Entre las árbitras asistentes destaca Sandra Ramírez, mexicana de 37 años y cirujana dentista de profesión.

Su carrera en el arbitraje profesional comenzó en 2010 y también ha participado en instancias de relevancia internacional, como la final del Mundial Femenino de 2023 entre España e Inglaterra.

Por su parte, Brooke Mayo, oriunda de Texas, comenzó a arbitrar a los 13 años. Licenciada en Educación Física y magíster en Gestión del Deporte, fue reconocida en 2025 como Árbitra del Año por la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Junto a Penso y Kathryn Nesbitt integró el equipo arbitral de la final del Mundial Femenino de 2023.

Nesbitt, química analítica de profesión, ya había hecho historia en el Mundial de Catar al formar parte del primer grupo de mujeres designadas para arbitrar una Copa del Mundo masculina. Además, se convirtió en la primera mujer en actuar como árbitra asistente en un partido de octavos de final de un Mundial masculino.

Tatiana Guzmán y el avance femenino en el VAR

La nicaragüense Tatiana Guzmán completa el grupo de mujeres presentes en el Mundial 2026.

Ingeniera ambiental de 38 años, fue la primera mujer en arbitrar una final de la primera división masculina en Nicaragua y ahora suma otro hito a su carrera: convertirse en la primera mujer en la historia en desempeñarse como oficial VAR en una Copa del Mundo masculina organizada por la FIFA.

Durante el torneo ya ha participado en encuentros como Canadá-Bosnia y Herzegovina y Australia-Turquía, consolidando su experiencia en el sistema de asistencia arbitral por video.

Un paso más en la evolución del fútbol

Aunque las seis árbitras representan una minoría dentro del total de oficiales designados para el torneo, su presencia refleja una tendencia que ha ido ganando terreno durante la última década.

La inclusión femenina en el arbitraje internacional no solo amplía las oportunidades para nuevas generaciones de profesionales, sino que también contribuye a redefinir los espacios de liderazgo dentro del fútbol, una disciplina donde el talento, la preparación y la capacidad técnica comienzan a imponerse por sobre las barreras históricas asociadas al género.

El Mundial 2026 vuelve a demostrar que los cambios en el deporte no ocurren únicamente a través de los resultados o los goles. También se construyen desde quienes hacen cumplir las reglas del juego.