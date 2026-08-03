Sistema frontal deja dos muertos y tribunal define cautelares en el caso Sartor

Sistema frontal deja dos muertos y más de seis mil personas aisladas

El sistema frontal que golpeó la zona centro-sur deja dos personas fallecidas, 25 viviendas destruidas, más de cuatro mil setecientas casas con daños y seis mil 243 personas aisladas. Las principales afectaciones se concentran entre Maule y Los Lagos, donde hubo desbordes de ríos, evacuaciones y cortes de caminos. El Ministerio de Educación suspendió las clases en 23 comunas de Maule, Ñuble y La Araucanía. Más de 70 mil clientes seguían sin suministro eléctrico durante la tarde del domingo. Las autoridades mantienen las alertas y llamaron a evitar desplazamientos innecesarios.

Tribunal define cautelares para Clark y otros cuatro imputados del caso Sartor

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago retoma hoy la formalización del caso Sartor y debe resolver la solicitud de prisión preventiva contra Michael Clark, Pedro Pablo y Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. La Fiscalía atribuye a los imputados participación en una operación que habría provocado perjuicios por cerca de 190 millones de dólares. Otros cuatro formalizados quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos. La decisión judicial será clave para la etapa siguiente de una investigación que involucra el destino de recursos pertenecientes a fondos de inversión.

Aprobación de Kast cae y amplia mayoría rechaza privatizar Codelco

Dos encuestas conocidas durante el fin de semana registraron un deterioro en la evaluación del Gobierno. Criteria situó la aprobación del Presidente José Antonio Kast en 34 por ciento y su desaprobación en 55 por ciento. Pulso Ciudadano, en tanto, ubicó el respaldo al Mandatario en 25,6 por ciento. La discusión sobre Codelco tampoco favorece al oficialismo: un 74 por ciento rechaza privatizar la empresa estatal. Los resultados presionan al Ejecutivo en medio de la controversia por la megarreforma, los aranceles estadounidenses y las señales privatizadoras surgidas desde el Partido Republicano.

Alza de aranceles de EE. UU. golpea la estrategia internacional del Gobierno

La nueva política arancelaria de Estados Unidos se convirtió en un problema económico y político para La Moneda. Según Cadem, un 87 por ciento rechaza el aumento de los gravámenes aplicado a productos chilenos y un 57 por ciento desaprueba la manera en que el Gobierno gestionó la relación con Washington. La encuesta también muestra una preferencia creciente por fortalecer el comercio con China. El resultado cuestiona la apuesta del Presidente Kast por un acercamiento privilegiado con Donald Trump, mientras Cancillería y los gremios empresariales preparan las negociaciones con la oficina comercial estadounidense.

Alcaldes profundizan su división por compensación de la megarreforma

La fórmula para compensar a los municipios por la exención de contribuciones dividió a los alcaldes en dos grandes bloques. Más de cien jefes comunales solicitaron al Presidente Kast vetar el mecanismo y abandonar una estrategia que calificaron como de todo o nada. En respuesta, más de 160 alcaldes pidieron al Senado aprobar la propuesta del Gobierno y afirmaron que permite mantener los ingresos de las 345 comunas. La votación está prevista para este martes y será determinante para la megarreforma. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, emplazó a la Subdere a publicar cuánto recibirá cada municipio.

Gobierno evalúa vender participaciones estatales en empresas sanitarias

El Gobierno analiza vender las participaciones minoritarias que el Estado mantiene en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Suralis. La Corporación de Fomento posee cerca del cinco por ciento de estas compañías y la operación podría recaudar unos 150 millones de dólares, sin considerar a Suralis. El biministro Daniel Mas confirmó que la propuesta forma parte de una revisión de los activos estatales. La venta podría concretarse mediante remates bursátiles y no requeriría una ley. La iniciativa abre un nuevo flanco sobre privatizaciones, pocos días después de la controversia provocada por la propuesta de vender parte de Codelco.

Chile inicia en Caracas la reactivación de sus servicios consulares

El director general de Asuntos Consulares, Hernán Núñez, llegó a Caracas para coordinar la reapertura progresiva de los servicios chilenos en Venezuela. La misión revisará las condiciones administrativas necesarias para emitir documentos de identidad y pasaportes, legalizar certificados y prestar asistencia en emergencias. Cancillería estima que cerca de 25 mil chilenos viven actualmente en territorio venezolano. La visita constituye el primer paso concreto de la hoja de ruta acordada por ambos gobiernos y podría avanzar hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales, interrumpidas durante la administración anterior.

Crisis migratoria en Ceuta deja al menos 72 personas fallecidas

Ceuta intenta recuperar la normalidad después de la llegada masiva de decenas de miles de migrantes desde Marruecos. El Gobierno español confirmó al menos 72 fallecidos, aunque las autoridades de la ciudad autónoma contabilizan 88 cuerpos recuperados. Entre las víctimas hay adolescentes, mujeres y personas procedentes de Marruecos y del África subsahariana. Cerca de tres mil policías y militares permanecen desplegados, mientras continúan las labores de búsqueda en el mar. Marruecos reconoce once muertes en su territorio y sostiene que unas 40 mil personas cruzaron la frontera durante la emergencia.