El agotamiento que producen las apps de citas y 4 consejos para evitarlo

Estás experimentando cinismo y despersonalización cuando los perfiles empiezan a difuminarse entre sí, dice Sharabi, y las interacciones dejan de parecer humanas.

La impotencia, en este contexto, es la creciente convicción de que nada de lo que hagas en la aplicación va a funcionar, ya sea porque se te da mal o porque hay algo que no va bien en ti.

“Empecé en la aplicación con la intención de ser respetuosa porque, al fin y al cabo, todos somos seres humanos”, dice Madeleine D, quien trabaja en marketing para una empresa tecnológica y también pidió que no se revelara su nombre completo.

“Pero cuanto más tiempo pasaba en ella, más ciega me volvía a eso, como si realmente no me importaran esas personas. Odiaba eso de mí misma, porque lo único que me había prometido era que, como mínimo, mostraría decencia y respeto”.

Es fácil descartar esto como las quejas previsibles de los solteros veinteañeros. Las citas son difíciles y los bares tampoco son tan geniales.

Pero las investigaciones sugieren algo más grave.

Sharabi dirigió un metaanálisis reciente que recopiló 17 años de estudios que abarcaban a unas 26.000 personas.

El estudio reveló que los usuarios de aplicaciones de citas tenían una salud mental significativamente peor que los no usuarios, incluyendo depresión, ansiedad, desregulación emocional, soledad y angustia psicológica.

Estos problemas afectaban con mayor intensidad a las personas que se unían a las aplicaciones de citas en un estado más vulnerable desde el principio.

Sharabi advierte que, en teoría, las aplicaciones son un salvavidas para las personas que tienen más dificultades con las citas: aquellas cuyos problemas de salud mental hacen que conocer a parejas en persona sea más difícil.

Pero Sharabi descubrió que esos usuarios eran los más propensos a sufrir agotamiento y a caer en ese estado más rápidamente.

“Esas personas tendían a ser especialmente vulnerables”, afirma Sharabi. “Básicamente, esto agravó algunas de las dificultades preexistentes a las que ya se enfrentaban”.

El juego de culpar a otros

La industria de las aplicaciones de citas no quiere que sus usuarios sufran agotamiento.

“A medida que la sociedad y las necesidades de quienes buscan pareja evolucionan, seguimos comprometidos a ayudar a las personas a establecer conexiones significativas y convertir esas conexiones en citas estupendas”, declaró un portavoz de la compañía Hinge a la BBC.

Hinge afirma que la aplicación está diseñada para permanecer en un segundo plano en tu vida y la empresa se centra en utilizar los comentarios de los usuarios para mejorar la experiencia.

“Las citas siempre han sido complicadas y creo que es muy fácil culpar a la tecnología”, dice Sharabi.

Al mismo tiempo, cree que las aplicaciones amplifican el sufrimiento de formas específicas.

Una de esas formas es la gamificación. Las aplicaciones de citas se basan en gestos rápidos y recompensas inconsistentes.

Muchos se quejan de que la estructura se parece más a una máquina tragamonedas que al cortejo y los usuarios pueden quedarse atrapados tirando de la palanca mucho después de que la diversión haya desaparecido.

“Deslizar el dedo te da un subidón”, dice Karen Cornejo, administradora de una oficina en Los Ángeles. “Y luego todo lo demás simplemente no”.

Para el momento en el que una pareja realmente quiere quedar, la emoción ya se ha desvanecido. “Ya ni siquiera me interesa”, dice Cornejo. Este proceso la deja desanimada.

Dallas Koelling, una escritora y cómica de Brooklyn que lleva años entrando y saliendo de un par de aplicaciones, lo expresa sin rodeos: “Recibir una notificación de que me han dado un ‘me gusta’ en Hinge es como que te apunten con una pistola”.