Busca a su mamá desaparecida:estreno mundial de ‘Kona, una gata valiente’, de chileno Gabriel Osorio

El primer largometraje del estudio PunkRobot Studio, “Kona, una Gata Valiente”, tendrá este martes su estreno mundial en el festival de Annecy, Francia, el más grande del mundo dedicado al cine de animación.

Dirigida por el ganador del Oscar, Gabriel Osorio, la obra cuenta la historia de Kona, una gata adolescente del bosque atormentada por el recuerdo de su madre, secuestrada por perros de circo hace mucho tiempo.

Reuniendo una valentía que desconocía, Kona emprende un peligroso viaje a través del país para encontrarla. En el camino, forma una familia inesperada con Colin, un cachorro de perro guardián abandonado que busca un propósito, y Bernard, un viejo y cansado oso de circo desesperado por escapar de su doloroso pasado.

Se trata de una historia inspirada en la historia de Chile y la búsqueda universal de seres queridos desaparecidos, según el estudio cinematográfico.

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Chile además estará presente en la categoría Contrechamp, que está dedicada a las miradas autorales y a descubrimientos, gracias a la coproducción entre España, Chile y Argentina ‘Winnipeg, el barco de la esperanza’, de Beñat Beitia y Elio Quiroga.

El filme cuenta la historia del carguero francés -organizado, entre otros, por el poeta Pablo Neruda- que transportó a más de 2.200 personas a Chile en septiembre de 1939, en un intento por huir de la dictadura de Francisco Franco tras la caída de Barcelona.

Competirá por los premios de esta sección, entre otros títulos, con la brasileña ‘O Filho da Puta’, dirigida por Otto Guerra, Tania Anaya, Erica Maradona y Savio Leite.

Edición especial

El festival comenzó este domingo su edición 2026 con una decena de películas de países como España, Francia, Canadá, Japón, China o Bélgica en liza por el máximo galardón, al prestigioso Cristal de Annecy .

El palmarés del certamen celebrado anualmente al pie de los Alpes, se dará a conocer el 27 de junio.

Se trata de una edición especial por la inauguración de la Ciudad Internacional del Cine de Animación, un espacio situado en el Haras d’Annecy (las antiguas caballerizas nacionales) que cuenta con un museo del cine animado, espacios de exposición y de conferencias y, por supuesto, salas de cine.

Con estas instalaciones, que fueron inauguradas oficialmente el día 19 y que este sábado fueron visitadas por la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, Annecy busca ser la gran capital de la imagen animada no solo cada junio, como ocurre desde hace seis décadas gracias al festival, sino también durante todo el año.

Las actividades para celebrar apertura, que se prolongaron hasta este domingo, contaron con invitados de excepción como el realizador mexicano Alfonso Cuarón o la actriz Natalie Portman, según había informado la organización.

En cuanto a la participación española en la competición oficial, la de 2026 es la tercera vez en la que el gallego Alberto Vázquez aspira al Cristal de Annecy, y lo hace con ‘Decorado’, ya estrenada en España en 2025 y ganadora del último Goya de la categoría de largometraje animado.

Basado en el aclamado cortometraje homónimo del propio realizador gallego de 2016, este filme cuenta la historia de Arnold, un ratón en paro de mediana edad en crisis existencial. Su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una farsa, en especial cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas.

Por su parte, ‘La violinista’ arranca de la mano de joven reportero de Valencia que descubre las enredadas vidas de dos músicos de Singapur. Sus nombres son Kai y Fei, dos jóvenes violinistas en 1941 cuyos sueños se ven truncados por la invasión japonesa de la región, en la época de la Segunda Guerra Mundial.

La apertura de esta edición se realizó este domingo con la proyección de la nueva entrega de la franquicia de los Minions (‘Minions & Monsters’) y a lo largo del festival desfilarán por Annecy creadores como Ricky Gervais, quien en Annecy presentará su nueva serie de animación para Netflix, titulada ‘Alley Cats’.