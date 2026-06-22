Presidente Kast y sus primeros 100 días: “Han sido bastante intensos”

Con un balance de gestión y una mirada puesta en los desafíos para los próximos meses, el Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes un nuevo consejo de gabinete en La Moneda, coincidiendo con el cumplimiento de los primeros 100 días de su administración.

Antes del inicio de la reunión con sus ministros, el Mandatario destacó el trabajo desarrollado por las distintas carteras y calificó este período como particularmente exigente.

“Son ya 100 días. 100 días, como todos sabemos, bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras”, señaló.

Kast aprovechó la instancia para agradecer a su equipo ministerial y destacar los avances que, a su juicio, ha mostrado el gobierno en distintas áreas. “Agradecerle a cada uno por el trabajo realizado, los avances en cada una de las áreas están más que claros”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que los resultados se han reflejado en ámbitos como la salud, la seguridad, la inversión y la política exterior. “Los medios han ido mostrando en cada una de las áreas lo que se ha logrado, en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de inversión, cómo las relaciones internacionales van avanzando”, indicó.

Respecto de la agenda inmediata, el Presidente anticipó una semana marcada por proyectos relevantes en el Congreso, especialmente en materias vinculadas a reconstrucción e inversión. Sin embargo, enfatizó que una de las principales preocupaciones del Ejecutivo será la situación del empleo.

“Hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación”, señaló.

Por ello, explicó que se encargó a diversos ministerios revisar medidas específicas para enfrentar ese escenario. “Le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”, sostuvo.

El Mandatario también abordó la necesidad de avanzar desde los anuncios de inversión hacia su concreción efectiva, junto con otros temas que forman parte de las prioridades del gobierno durante las próximas semanas.

“Las inversiones están anunciadas, pero ya ahora lo que tiene que venir es que esas inversiones se concreten”, afirmó.

Asimismo, mencionó la preocupación del Ejecutivo por el suministro energético y por la preparación ante eventuales emergencias climáticas asociadas al invierno. “Lo que también nos preocupa mucho es el tema del plan invierno, de cómo enfrentar posibles eventos climáticos relevantes”, agregó.

En ese contexto, resumió que los principales asuntos abordados en el consejo de gabinete serían “la emergencia, el empleo, economía”.

Finalmente, Kast confirmó que la próxima semana realizará una gira internacional que incluirá visitas oficiales a Paraguay y Uruguay, acompañado por algunos integrantes de su gabinete.

“Creo que los temas que se vienen en relaciones internacionales con ambos países son relevantes”, afirmó.

El Presidente también destacó los avances alcanzados en materia de cooperación regional. “Agradecer también todas las gestiones que se han realizado en temas humanitarios con Bolivia, y todos los avances que hemos tenido en temas de relaciones internacionales, mineros de interconexión con Argentina”, concluyó.