Por qué importa el cambio de nombre del síndrome que afecta a más de 170 millones de mujeres

Originalmente, la afección fue denominada síndrome de Stein-Leventhal.

Con el tiempo, la denominación original fue reemplazada por síndrome de ovario poliquístico (SOP), un nombre que se mantuvo durante décadas pese a que resultaba engañoso.

Aunque los primeros investigadores observaron múltiples sacos pequeños llenos de líquido en los ovarios, pronto quedó claro que no se trataba de quistes, sino de folículos: estructuras que contienen un óvulo en desarrollo.

En las mujeres con el síndrome, algunos de esos folículos dejan de desarrollarse y, a menudo, ninguno madura lo suficiente como para liberar un óvulo.

Pero eso no era lo único cuestionable del nombre.

El problema más importante era que sugería que todo giraba en torno al ovario, reforzando la idea errónea de que se trata exclusivamente de una enfermedad ginecológica.

Y eso a pesar de que investigaciones posteriores demostraron que el síndrome afecta a múltiples sistemas del organismo y está asociado a alteraciones hormonales y metabólicas que van mucho más allá de los ovarios.

En el centro de estas alteraciones se encuentran la resistencia a la insulina y el exceso de andrógenos, con repercusiones en la salud cardiovascular, cutánea, mental y reproductiva.

Pero ni siquiera ese mayor conocimiento pareció traducirse en cambios significativos para las pacientes.

“Las enfermedades no son sólo lo biológico; se construyen a través de donde están situadas las personas; es decir, la sociedad”, subrayó, en conversación con BBC Mundo, Susana Lozano Esparza, médica y doctora en epidemiología.

El SOMP, pese a ser tan prevalente, se ve afectado, entre otras cosas, por la marcada tendencia de la medicina a centrarse en los hombres.

“Históricamente, las enfermedades que sólo afectan a mujeres no reciben la inversión ni la investigación que deberían, y, por ende, la gente no las conoce.

Eso se refleja en importantes lagunas de conocimiento: aunque se han identificado múltiples factores asociados, aún no se comprende del todo la causa del SOMP.

Tampoco existe una cura, aunque sí tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Pero la sociedad también desempeña un papel más íntimo: el de decidir qué síntomas se consideran preocupantes y cuáles se normalizan.

“¡Ay, se está quejando de más!”

La doctora Lozano resaltó un aspecto tremendamente relevante: “la desestimación de la enfermedad”.

Lleva años explorando la condición y es coinvestigadora de un estudio sobre las experiencias de mexicanas con SOMP que está a punto de publicarse.

Hablando con ellas, notó la minimización del impacto de sus síntomas, que incluyen también menstruaciones intermitentes, imprevisibles o inexistentes, y también abundantes, largas y dolorosas.

“Muchas mujeres contaban que cuando eran niñas, sus familias les decían: ‘Eso es parte de ser mujer’. Este sangrado abundante o este dolor intenso que las llevaba al hospital o se desmayaban cada vez que tenían menstrucciones, era parte de ser mujer”.

Esa tendencia no se limita a la sociedad mexicana.

Incluso cuando por fin consultaban a un médico, señala la experta, les decían: “No pasa nada. A menos que quieras tener hijos no es tan grave. Toma anticonceptivos orales, y ya”.

“Si no sabían aún si querían ser madres o no les caían bien los anticonceptivos orales, sentían que los médicos no les daban tanta importancia”.

El SOMP, anotó Lozano, está además muy vinculado al concepto de qué es ser mujer.

“Una mujer tiene que tener hijos, no tener pelo en el cuerpo, ser flaca… es muy complicado, no solo del área médica, sino que además se agrega esta parte social de que vinculamos los síntomas con otras cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad” apunta.

“¡Es que si te cuento lo que les decían! Hasta médicos o enfermeras les decían, desde que eran niñas: ‘Nunca te vas a poder embarazar’ o ‘A ver quién se va a querer casar contigo’. ¡Ese era el tipo de respuesta que recibían!”.

Los médicos, subraya Lozano, tienen la responsabilidad de cómo tratar y cómo hablar de las enfermedades.

Pero, en su experiencia, “no recibimos casi nada de educación al respecto de estas enfermedades de las mujeres. Como no sabes mucho las descartas, las haces menos. Dices: ‘¡Ay, se está quejando de más!'”.

Y si, en algún lugar de tu mente, eso resuena, déjame darte una idea de lo que es vivir con SOMP.

Primero, ten en cuenta que se manifiesta desde la adolescencia temprana, ya de por sí problemática, y que es una condición crónica que suele acompañarlas hasta la menopausia; para entonces pueden haber desarrollado algunas de sus complicaciones más graves.

Para ver cómo se entrelazan sus consecuencias, enfoquémonos en uno de los varios círculos viciosos que puede desencadenar, partiendo de algo que muchos entendemos pues suele preocuparnos: engordar.

SOMP se asocia con un mayor riesgo de obesidad, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de fatiga crónica y de otros trastornos como la apnea del sueño.

Además, algunos estudios sugieren que quienes sufren la condición queman menos calorías que otras personas, así que es más fácil subir de peso y más difícil bajarlo.

Y hay evidencia de que las mujeres con SOMP tienen mayor prevalencia de trastornos alimentarios -sobre todo trastorno por atracón y bulimia nerviosa-: un metaanálisis publicado en International Journal of Eating Disorders encontró que tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de presentarlos.

La obesidad, que se puede presentar desde que son muy jóvenes, también puede afectar otras áreas de la salud mental, y las mujeres que padecen esta afección tienen un mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad.

Agotamiento constante, dificultades para dormir, para disfrutar de la comida, tristeza, angustia… y esta es solo una de las múltiples caras del complejo síndrome.