“Es como si la muerte viniera a buscarnos cada mes”: vivir con trastorno disfórico premenstrual

“Es como si la muerte viniera a buscarnos cada mes. Lo sientes y no hay nada que puedas hacer al respecto”, cuenta.

Se cree que las mujeres afectadas por el TDPM experimentan una reacción severa y negativa a las fluctuaciones hormonales naturales que ocurren en su cuerpo antes de la menstruación.

La reacción se debe principalmente a los cambios en los niveles de progesterona, que alcanzan su punto máximo, y de estrógeno, que fluctúa, lo que desencadena fuertes sentimientos de desesperación, pérdida y falta de control.

Si bien aún se desconoce en gran medida, desde el punto de vista científico, por qué se desencadena el trastorno disfórico premenstrual en algunas personas, investigadores en Escocia han ideado una innovadora herramienta de prevención del suicidio destinada a ayudar a los médicos a identificar los signos de mujeres que presentan síntomas de TDPM.

“Durante mucho tiempo, las mujeres han convivido con esta afección sin tener ni idea de qué la causaba”, afirma Lynsay Matthews, doctora de la Universidad del Oeste de Escocia, quien ha liderado la investigación.

“Aunque el ciclo menstrual desempeña un papel fundamental en la salud de la mujer, rara vez se menciona en las consultas médicas”.

Matthews afirma que hacerle preguntas a las mujeres sobre su ciclo menstrual debería ayudar a médicos y pacientes a detectar patrones y comprender si su salud mental está relacionada con su ciclo.

El modelo proporciona información crucial sobre cómo las mujeres con TDPM podrían reaccionar de manera diferente al resto de la población en lo que respecta al suicidio.

La siguiente fase, explica Matthews, consiste en medir su eficacia para ayudar a las mujeres, con la esperanza de que su uso se extienda.

Escuchar a las mujeres

La doctora Helen Wall, especializada en salud femenina, afirma que los médicos “todavía tienen dificultades para relacionar ciertas cosas con la menstruación femenina”.

“Tenemos que escuchar las historias de las mujeres y comprender lo que sucede en el contexto de sus hormonas”.

Cada vez más mujeres documentan sus experiencias con el trastorno disfórico premenstrual en las redes sociales: las publicaciones con el hashtag #PMDD (por sus siglas en inglés) han sido vistas más de 230 millones de veces en TikTok.

Una de ellas es Katie Cook, a quien le diagnosticaron trastorno disfórico premenstrual en 2025, a la edad de 21 años, después de una década luchando con su salud física y mental.

Ella cree que el TDPM se manifestó cuando le llegó la menstruación a los 12 años: “Entonces comenzó la batalla en mi mente”.

“Es como si fuera el doctor Jekyll y el señor Hyde”, explica en referencia a la famosa novela de horror.

Cuenta que cuando está en la fase lútea, justo antes de su menstruación, todo se vuelve oscuro. Le duele el cuerpo, es sensible a la luz y al sonido, y todo le resulta abrumador.

Pero su médico de cabecera le decía que esos bruscos cambios de humor eran parte del proceso de crecer.

Katie comenzó a anotar sus cambios de humor y otros síntomas a lo largo del mes y empezó a observar ciertos patrones.

Luego, en su primer año de universidad, otro médico le preguntó si había oído hablar del trastorno disfórico premenstrual y “todo empezó a tener sentido”.

La lucha por obtener un diagnóstico

Obtener un diagnóstico puede abrir la puerta a diferentes opciones de tratamiento, pero Annika afirma que el simple hecho de “sentirse comprendida” es una “experiencia gratificante en sí misma”.

¿Podría haberla ayudado el trabajo realizado por Matthews para detectar los signos del TDPM o incluso podría haber evitado que llegara a un punto tan desesperado en su vida?

“Por supuesto”, dice Annika. “No me habría dejado manipular psicológicamente por parte de los médicos”.

“Si los médicos lo entienden, los pacientes también lo entienden. Podría haberles explicado estos pensamientos suicidas a mis amigos y familiares, y tal vez habría podido protegerme de mí misma”.

En Reino Unido, por ejemplo, el gobierno reconoció que las mujeres con trastorno disfórico premenstrual (TDPM) “han sido desatendidas durante demasiado tiempo”.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social afirmó: “Con demasiada frecuencia, sus síntomas se minimizan o se normalizan, y eso tiene que cambiar”.