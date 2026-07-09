Abren fondo Capital Pioneras con subsidios de $3,5 millones para emprendedoras innovadoras

Con miras a potenciar la empleabilidad e innovación en los emprendimientos del país, el Servicio de Cooperación Técnica anunció la apertura de su convocatoria Capital Pioneras, iniciativa que impulsa proyectos innovadores encabezados por mujeres, promoviendo la creación y formalización de empresas que abran nuevos caminos en el mercado.

Se trata de un fondo concursable que destinará más de $1.550 millones para beneficiar a 325 emprendedoras, que podrán realizar inversiones para concretar su proyecto de negocio, formalizándolo como una nueva empresa que aporte a la generación de empleos en el país.

Al respecto, el gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, indicó que “como lo señaló nuestro biministro de Economía, Daniel Mas, el país tiene el desafío de generar 50 mil empleos, y en ese objetivo el aporte de las pymes es clave. Desde Sercotec estamos avanzando hacia la formalización y desarrollo de empresas que aporten a la empleabilidad nacional, una estrategia que se refuerza con esta nueva convocatoria al Capital Pioneras, fondo que impulsa negocios innovadores liderados por mujeres. Son más de $1.550 millones los que hoy está poniendo a disposición el Estado, porque sabemos que, si a las pymes les va bien, a Chile le va bien”.

El fondo otorga subsidios de $3.500.000 para financiar inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo, además de acciones de gestión empresarial que apoyen la puesta en marcha y la formalización de los negocios.

Para postular, la emprendedora no puede tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, proceso que completará una vez acceda al beneficio. Además, debe postular con un proyecto de negocio en los rubros priorizados para esta convocatoria, que incluyen áreas como la industria manufacturera, la construcción, explotación de minas, reparación de vehículos, actividades de telecomunicaciones y mantención de computadoras, entre varios otros rubros detallados en las bases de postulación.

La convocatoria estará disponible hasta el miércoles 15 de julio en el sitio www.sercotec.cl.

Arte en 3D para emprendedores

Para dar a conocer la nueva convocatoria, el gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, junto al director regional Metropolitano de la entidad, Jack Esquenazi, visitaron la empresa Cachivarte 3D, una pyme de Santiago que fusiona diseño industrial, innovación y sostenibilidad para desarrollar productos únicos y funcionales mediante tecnologías accesibles, como el diseño en softwares especializados, la impresión 3D y la incorporación de tecnología CNC.

La empresa es liderada por Nicolette Airault, quien con apoyo del Capital Pioneras pudo formalizar su negocio orientado a desarrollar soluciones de diseño y fabricación para emprendedores, ilustradores, artistas, proyectos audiovisuales y entusiastas de la tecnología, abarcando desde prototipos funcionales hasta piezas de diseño y artísticas, escenografías y efectos especiales.

“Con mi empresa puedo cumplir los sueños de las personas, bajar de la nube algunos proyectos y darle forma para poder impulsar sus trabajos. Y en esto, el fondo Capital Pioneras ha sido super positivo, ya que he podido invertir, apostar por nuevas tecnologías, nuevos horizontes nacionales e internacionales. Es un gran impulso. Encuentro maravilloso que haya instituciones que están impulsando estos cambios, que incentiven muy buenos proyectos que se están haciendo en Chile y a los que muchas veces solo les falta este tipo de incentivos”, comentó Nicolette.

Además de iniciar operaciones formalmente, a través del fondo Cachivarte 3D pudo invertir en equipos e insumos para fortalecer su proceso productivo, y en maquinarias pensadas para el procesamiento de sus residuos, instaurando una economía circular al interior de la empresa.