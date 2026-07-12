Mercado inmobiliario impulsa nuevas oportunidades laborales para mujeres con trabajos más flexibles

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo femenino alcanzó un 10,5% en el primer trimestre del 2026, aumentando 0,4 pp en el periodo, por el aumento de 2,0% de la fuerza de trabajo, por sobre el incremento de 1,5% registrado por las ocupadas. Por su parte, las desocupadas se expandieron 6,5%, grupo que considera tanto a personas cesantes como a quienes buscan empleo por primera vez.

Sin embargo, algunas industrias han comenzado a captar una mayor participación femenina, sobre todo aquellas vinculadas a modelos laborales más flexibles y digitales, como el sector inmobiliario. De hecho, según datos de EXP RealtyChile, las mujeres representan el 75% de su red de agentes.

Para los expertos de este sector, esta tendencia se debe principalmente a la flexibilidad horaria del rubro, una cualidad que permite administrar el tiempo, sobre todo para mujeres que son madres.

“Existen factores que han permitido que más mujeres se integren y destaquen en esta industria, por ejemplo, uno de ellos es la flexibilidad horaria que ofrece el rubro. Muchas mujeres, especialmente en etapas de crianza, buscan trabajos que les permitan administrar su tiempo con mayor autonomía”, señaló Virginia Restrepo, directora regional de Latinoamérica y Caribe de EXP Realty Chile.

No obstante, para Restrepo es importante aclarar que tener flexibilidad no significa trabajar menos. Por el contrario, muchas veces se trabaja más, pero con la posibilidad de organizar la jornada según las propias necesidades.

Además, la especialista comentó que el corretaje de propiedades es un negocio altamente relacional. En ese aspecto, destacan habilidades como la comunicación, la empatía y la generación de vínculos, las cuales son claves al momento de acompañar a una persona en una de las decisiones más importantes de su vida, como comprar y vender una propiedad.

El impacto del modelo digital en el desarrollo profesional femenino

Si bien el rubro inmobiliario ha estado históricamente ligado a esquemas menos flexibles, la evolución tecnológica ha comenzado a transformar esta dinámica dentro de la industria.

Según explicó la experta, han surgido modelos de trabajo digitales, basados en la nube, que permiten trabajar desde cualquier lugar. Esta modalidad, sumada al uso de herramientas tecnológicas, facilita la gestión del tiempo.

“El acceso a herramientas como inteligencia artificial, plataformas de diseño, oficinas virtuales y recorridos digitales de propiedades facilita la gestión de tareas y reduce tiempos operativos”, sostuvo Restrepo.

En este contexto, mantener esquemas tradicionales, como la dependencia de una oficina física, ha ido perdiendo protagonismo frente a nuevas dinámicas del sector. La industria avanza rápidamente hacia lo digital, y adaptarse a este cambio se ha vuelto cada vez más relevante para mantenerse en el mercado.

Finalmente, la directora regional de EXP Realty Chile entregó recomendaciones para las mujeres que buscan ingresar al rubro inmobiliario y construir una carrera. Entre las recomendaciones, se menciona la importancia de mantener independencia económica y continuidad laboral, debido a que tener ingresos propios permite tomar decisiones con mayor autonomía y no depender de terceros.

En segundo lugar, si se decide ingresar al rubro inmobiliario, es fundamental hacerlo de manera estratégica. Se puede construir una carrera de forma independiente, pero contar con redes de apoyo o instancias de formación puede influir en el desarrollo profesional.

En un escenario donde el mercado inmobiliario continúa transformándose, el avance de la participación femenina y la adopción de herramientas digitales aparecen como factores clave en la evolución del corretaje de propiedades.