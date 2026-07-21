Congelación de óvulos: experto responde las 10 dudas más frecuentes sobre preservar la fertilidad

La realidad de las mujeres ha cambiado significativamente durante las últimas décadas. Hoy muchas priorizan el desarrollo profesional, la formación académica, el emprendimiento, la estabilidad económica o la búsqueda de una pareja antes de dar el paso hacia la maternidad. Esta transformación ha llevado a que cada vez más chilenas decidan tener hijos después de los 30 años, una etapa en la que la fertilidad comienza a disminuir de manera natural.

En este contexto, la congelación de óvulos se ha consolidado como una alternativa que permite preservar el potencial reproductivo y entregar mayor libertad para decidir cuándo formar una familia. Más que retrasar la maternidad, esta técnica ofrece la posibilidad de planificarla con mayor autonomía, conciliando los proyectos personales, laborales y familiares sin que el paso del tiempo sea el único factor que determine esa decisión.

“Mientras más joven la mujer se realice el procedimiento, mayores serán las probabilidades de un embarazo exitoso futuro”, afirma el médico Andrés Carvajal, especialista en medicina reproductiva y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva (SOCMER).

Congelación de óvulos: experto responde las 10 dudas más frecuentes y derriba los principales mitos

Duración y técnica: estimulación hormonal durante 10 días y extracción de óvulos bajo sedación, en un procedimiento seguro y ambulatorio. Dolor y molestias mínimas; el procedimiento se realiza con sedación. Licencia médica: puede otorgarse para el día de la extracción, aunque al siguiente la paciente retoma su vida normal. Cantidad de óvulos: depende de la edad y reserva ovárica; entre 8 y 15 óvulos suelen ser suficientes para asegurar buenas probabilidades de embarazo. Vida sexual: se recomienda suspender relaciones en la última semana del proceso para evitar riesgos. Anticonceptivos: compatible con dispositivos intrauterinos; requiere suspender anticonceptivos orales. Edad ideal: antes de los 30 años los óvulos tienen mejor calidad; a los 35 ya comienza a decaer la reserva ovárica. Síntomas de baja reserva: no existen señales claras, solo exámenes médicos pueden detectarlo a tiempo. Tiempo de congelación: los óvulos no se deterioran, aunque los centros médicos suelen fijar un límite cercano a los 50 años para intentar embarazo. Tasa de éxito: depende de la fecundación in vitro, procedimiento ambulatorio con resultados alentadores.

Preservar la fertilidad: una decisión que comienza con información

La congelación de óvulos se ha convertido en una alternativa cada vez más valorada por mujeres que desean mantener abierta la posibilidad de ser madres en el futuro, sin que el paso del tiempo condicione por completo esa decisión. Sin embargo, para optar por este procedimiento es fundamental contar con información clara, basada en evidencia científica y libre de mitos, que permita comprender sus beneficios, limitaciones y el momento más adecuado para realizarlo. Conocer cómo funciona la reserva ovárica, el impacto de la edad en la fertilidad y las probabilidades reales de éxito permite tomar decisiones informadas y acordes con el proyecto de vida de cada mujer.

Más que una garantía de embarazo, la preservación de óvulos representa una oportunidad para ampliar las opciones reproductivas y ejercer la maternidad desde la libertad de elegir cuándo y cómo dar ese paso, siempre acompañada por la orientación de un equipo médico especializado.

La congelación de óvulos no es solo un procedimiento médico: es una decisión que abre libertad y autonomía para las mujeres, permitiéndoles planificar su maternidad sin que la biología limite sus proyectos personales, laborales o académicos.