Cómo operaba la red acusada de traficar con placentas humanas en Pakistán y el mercado de ellas

En un parto natural, la placenta se expulsa a través del canal del parto poco después del nacimiento del bebé. Durante una cesárea, los médicos la extraen quirúrgicamente.

Sin embargo, algunas personas creen que la placenta, rica en proteínas, hierro y grasas, también es nutritiva para los adultos. Los extractos placentarios se han utilizado en la medicina tradicional de muchas culturas durante siglos.

Valorado actualmente en más de US$700 millones a nivel mundial, se espera que el comercio legal anual de placentas supere los US$1.400 millones en 2034, según la empresa de investigación de mercado estadounidense Polaris.

Este crecimiento se debe, también según datos de misma empresa, a la creciente demanda de extractos de placenta de cerdo, oveja, caballo y humana.

“La placenta no solo es fundamental en el embarazo, sino que también se ha convertido en una pieza clave en la medicina y la ciencia”, afirma Nitin Tambe, analista sénior de Polaris.

“Desde la nutrición infantil hasta la inspiración de curas médicas e innovaciones en el ámbito de la belleza, su potencial sigue creciendo.”

Aunque el propósito principal de la placenta es mantener la vida durante sus primeras etapas, irónicamente muchos de los productos derivados de estos extractos se dirigen a afecciones asociadas con el envejecimiento, entre ellas:

arrugas

pérdida de cabello

menopausia

esterilidad

artritis

Pero la placenta, que contiene grandes cantidades de hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona, se utiliza en la preparación de muchos medicamentos, algunos de los cuales se utilizan para tratar la depresión posparto.

También se ha utilizado en afecciones donde las terapias convencionales han tenido un éxito limitado, incluidos trastornos autoinmunes y neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, fatiga crónica, Parkinson, esclerosis múltiple, distrofia muscular, así como enfermedades hepáticas, enfermedad de Crohn e incluso cáncer.

“Las investigaciones también sugieren que resulta útil en medicamentos diseñados para aumentar los niveles de hierro y tratar la anemia posparto”, afirma Tariq.

También se ha elaborado en forma de pastillas e inyecciones que, según algunos, pueden ayudar a la regeneración de los tejidos.

“La capa interna de la placenta, en particular, es conocida por sus propiedades relacionadas al crecimiento [celular]. También se utiliza en el tratamiento de procedimientos quirúrgicos como heridas profundas, quemaduras graves, úlceras y lesiones oculares”, afirma Tariq.

Sin embargo, la evidencia científica que respalda estas prácticas varía, al igual que las regulaciones en todo el mundo.

Japan Bio Products (JBP) exporta cápsulas de placenta 100% en polvo como suplementos dietéticos a toda Asia; algunas son de placenta humana y otras provienen de placenta de cerdo o de caballo, según el mercado local.

“Los asiáticos tienden a ser más receptivos a los productos derivados de la placenta, ya que algunos de ellos, como los chinos, tienen una larga tradición de consumo de placenta”, declaró Winston Ooi, director de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de JBP, al sitio web de noticias NutraIngredients.

“Gracias a la mayor disponibilidad de información en línea, las personas están más expuestas a los productos derivados de la placenta y la demanda está aumentando”.

Comercio ilegal de China

En China, a pesar de la prohibición de su venta comercial, la placenta humana fresca se sigue comercializando en mercados clandestinos y, disfrazada bajo diferentes nombres, en varias plataformas en línea.

Un comerciante en línea declaró al periódico Global Times que el precio al que vende una sola placenta humana es más de US$50.

“Podría bajar el precio [a US$40] si alguien compra más de una”, declaró al periódico controlado por el gobierno. “Compramos la materia prima a US$30 el kilogramo”.

Según explicó el experto legal Zhang Bo al periódico, quienes eran detenidos solían ser multados con menos de cinco veces el monto de sus ganancias ilícitas. “Si la multa se elevara, por ejemplo, a 50 veces el monto de las ganancias ilícitas, los infractores podrían pensarlo dos veces antes de cometer su delito”, agregó.