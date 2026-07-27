Las llamadas por violencia machista aumentaron en España tras la final del Mundial

Durante las horas posteriores a la final del Mundial 2026, se registró un fuerte incremento en las llamadas al servicio 016 de atención a víctimas de violencia de género en España. Según datos del Ministerio de Igualdad, los contactos telefónicos aumentaron un 120,8% entre las 23:00 horas del domingo 19 y las 7:00 de la mañana del lunes 20.

Las cifras vuelven a poner el foco sobre la violencia machista en el contexto de grandes eventos deportivos. Especialistas y organizaciones que trabajan con víctimas han advertido que este tipo de acontecimientos puede coincidir con un aumento de situaciones de violencia, aunque el fútbol no constituye por sí mismo la causa directa de las agresiones.

Llamadas al 016 aumentaron un 120,8%

El mayor incremento se produjo durante la noche posterior a la victoria española, de acuerdo con cifras adelantadas por el diario El País y procedentes del Ministerio de Igualdad.

Entre las 23:00 horas del domingo 19 y las 7:00 horas del lunes 20, las llamadas al 016 aumentaron un 120,8%.

El comportamiento durante toda la jornada, sin embargo, muestra diferencias. El domingo de la final se registraron menos llamadas que en los domingos anteriores del mismo mes. La situación cambió al día siguiente: durante el lunes posterior al partido, las comunicaciones aumentaron un 21,9% en comparación con el mismo día de la semana anterior.

También aumentaron los contactos por correo electrónico y chat

El incremento no se limitó a las llamadas telefónicas. Los demás canales habilitados para solicitar atención también registraron variaciones durante el lunes posterior al encuentro.

El mayor aumento correspondió al correo electrónico, con un incremento del 1.000%. Le siguió el chat online, con un 60%, mientras que los contactos mediante WhatsApp aumentaron un 8,75%.

El 016 es un servicio gratuito y confidencial que ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a víctimas de violencia de género en España.

España suma 31 víctimas mortales por violencia de género en 2026

Los datos se conocen durante una semana en que dos crímenes machistas ocurridos en Málaga y Toledo elevaron a 31 el número de víctimas mortales por violencia de género en España en lo que va de 2026.

La cifra supera la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 22 crímenes.

Para encontrar un registro superior a estas alturas del año hay que remontarse a 2019, cuando se habían confirmado 37 crímenes en el mismo periodo.

Grandes eventos deportivos y violencia de género

Especialistas y organizaciones dedicadas al trabajo con víctimas han advertido desde hace años sobre incrementos de episodios de violencia en torno a grandes eventos deportivos.

Sin embargo, esta asociación debe interpretarse con cautela: el fútbol no constituye una causa directa de la violencia de género. Las cifras posteriores a la final muestran un aumento de las solicitudes de ayuda durante un periodo determinado, pero por sí solas no permiten establecer que el partido haya provocado las agresiones.

Los datos sí vuelven a visibilizar la necesidad de mantener disponibles los mecanismos de prevención, acompañamiento y atención a las víctimas, particularmente en momentos en que pueden aumentar las solicitudes de asistencia.