Proyecto busca castigar con penas de cárcel la venta y distribución ilegal de misotrol

Antes del receso legislativo, el diputado del Partido Republicano Agustín Romero anunció la presentación de un proyecto de ley que busca tipificar como delito la venta, distribución y facilitación de medicamentos abortivos, como el misoprostol (misotrol), cuando estas conductas se realicen fuera de los casos permitidos por la legislación vigente.

La iniciativa, dada a conocer por T13 Radio, propone incorporar un nuevo artículo 345 bis al Código Penal para perseguir penalmente la comercialización, oferta, suministro, intermediación o entrega de sustancias destinadas a provocar abortos al margen de la ley de tres causales.

Nueva figura penal para la venta de medicamentos abortivos

De acuerdo con el borrador del proyecto citado por la emisora, quienes incurran en estas conductas arriesgarían penas de presidio menor en su grado medio. Asimismo, la sanción aumentaría en un grado si la venta o facilitación se realiza a través de internet, redes sociales o medios de comunicación, o cuando exista un beneficio económico asociado.

En conversación con el citado medio, Romero sostuvo que la normativa actual presenta un vacío legal, ya que este tipo de conductas se sanciona principalmente mediante disposiciones sanitarias. “No podemos tolerar como sociedad que hoy prolifere un mercado informal de un medicamento que puede tener consecuencias graves para la salud de las mujeres y que se ha estructurado sobre la base de generar abortos al margen de la ley”, afirmó.

El parlamentario agregó que el marco jurídico vigente solo castiga estas acciones como una infracción vinculada a la venta irregular de medicamentos, lo que, a su juicio, resulta insuficiente.

Proyecto se sumará al debate legislativo sobre materias valóricas

Romero explicó que espera ingresar la iniciativa durante la próxima semana, una vez retomada la actividad legislativa en el Congreso.

La propuesta se suma a otras iniciativas promovidas por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, entre ellas el proyecto “Escucha su corazón” y otras mociones orientadas a abrir el debate sobre materias valóricas en el Congreso.