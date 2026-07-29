Mujeres que mataron a sus agresores: los casos que abren el debate sobre la legítima defensa

Milene y Úrsula alegan que reaccionaron en legítima defensa tras años de sufrir agresiones.

El caso de Milene es objeto de una investigación en la Fiscalía de Brasil, que podría dar lugar o no a un proceso judicial, dependiendo de la decisión del organismo.

Por su parte, Úrsula fue absuelta por la justicia tras casi una década a la espera de juicio.

El recurso jurídico de la legítima defensa excluye la ilegalidad del delito y reconoce que, ante un riesgo inminente para la vida, la reacción fue proporcional a la amenaza.

Pero demostrarlo no siempre es sencillo, según afirman expertas consultadas por BBC Brasil, y el reconocimiento de que hubo legítima defensa depende de factores que van desde la calidad de los abogados y de la investigación policial hasta el peso del machismo en el juicio.

“Pensaba que podría salvarlo de alguna manera”

Milene declaró a la policía que ella y Rafael se conocieron por Facebook en 2017, pero la conversación duró poco, ya que él fue detenido semanas después.

Según su versión, retomaron el contacto cuando él la buscó en septiembre de 2023.

Él había salido de prisión recientemente y no tenía dónde vivir. Para Milene, fue una oportunidad de empezar de nuevo.

“Pensaba que podía salvarlo de alguna manera”, dice la ayudante de cocina.

Se fueron a vivir juntos a principios de 2024. La primera agresión tuvo lugar una tarde, cuando Milene llegó del trabajo y lo encontró consumiendo drogas.

“Cogió un cuchillo y empezó a agredirme”, relata. Añade que Rafael rompió electrodomésticos y muebles.

Ese día, la Policía Militar, alertada por los vecinos, encontró a Milene herida. Rafael fue detenido en flagrante delito por intento de feminicidio.

En la comisaría, Milene solicitó una Medida Protectora de Urgencia (MPU), un instrumento previsto en la Ley María da Penha, pionera en la normativa brasileña contra la violencia de género, que busca alejar al agresor e impedir que la violencia se agrave.

Dos días después, en su declaración ante un comisario, Milene le confió que pensaba volver con Rafael.

Cuenta que el agente de policía le hizo entonces una advertencia casi premonitoria: “Este tipo acabará matándote, o tú acabarás matándolo a él”.

A pesar de las advertencias de su madre, sus amigas e incluso del comisario, Milene —ya inmersa en el ciclo de la violencia— solicitó que se suspendiera la MPU.

Un mes después de que Rafael fuera puesto en libertad de nuevo y Milene lo aceptara de vuelta, ella lo mató.

Legítima defensa

La legítima defensa está prevista en el artículo 25 del Código Penal brasileño y reconoce que una persona no comete un delito al reaccionar ante una agresión injusta, actual o inminente, utilizando “con moderación los medios necesarios”.

Una agresión injusta “es todo acto de violencia que no está amparado por la ley”, explica Chimelly Marcon, fiscal del Ministerio Público de Santa Catarina e investigadora en Estudios de Género por la Universidad Nova de Lisboa.

“Es cualquier ataque que viole derechos —a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la dignidad— sin respaldo legal”.

En los casos de violencia doméstica, la amenaza no suele presentarse como un ataque repentino, sino como un “estado permanente de riesgo”, afirma Marcon.

Además, el ciclo de la violencia no suele ser lineal: implica fases de agresión, arrepentimiento, promesas, control emocional y dependencia, lo que puede mantener a una víctima atrapada en una relación abusiva durante años.

Reconocer una situación así no significa “idealizar el delito [del asesinato de parejas violentas], pero tampoco se puede ignorar la realidad de la violencia doméstica como fenómeno complejo y progresivo”, argumenta la fiscal.

“Aprendí a disparar bajo presión”

Úrsula cuenta que aprendió a disparar con su propio marido, quien era policía.

“Llegaba del cuartel, ponía el arma sobre la mesa, sacaba todas las balas del cargador y me ordenaba que las volviera a colocar. Cuando fallaba, me daba un golpe en la mano”, cuenta.

“Aprendí a disparar bajo presión. Y eso fue mi salvación, porque si no hubiera sabido disparar, estaría muerta”.

La primera agresión física, recuerda, tuvo lugar cuando estaban a punto de cumplir diez años de matrimonio, coincidiendo con el período en el que comenzaron los debates sobre la Ley María da Penha.

Úrsula menciona este hito porque recuerda las amenazas de su marido: “Si me denuncias, te mataré, te meteré en una bolsa y te tiraré al río”.

Cuenta que nunca lo denunció por miedo, no solo a las amenazas, sino también porque él era policía.

Ana Paula de Oliveira Antunes, abogada especializada en derecho de familia desde hace 25 años y presidenta de la Comisión de Protocolo para el Juicio con Perspectiva de Género del Instituto Brasileño de Derecho de Familia (Ibdfam), afirma que muchas víctimas siguen sin denunciar a sus agresores.

“Las víctimas no buscan ayuda porque se les resta credibilidad. Es muy difícil acudir a una comisaría. Se las expone, se les resta credibilidad y se las revictimiza”, explica Antunes.

“Por eso, la mayoría de las mujeres que sufren violencia no buscan ayuda porque no se sienten protegidas por el sistema”.

Al principio, Úrsula pensó que la maternidad mejoraría la relación con su marido. Pero, cuando las agresiones se extendieron a su hijo, pidió el divorcio.

Recibió dos respuestas. La primera: “De aquí solo saldrás muerta”.

La segunda: “Puedes llevarte la nevera, la cocina, lo que quieras, pero a mi hijo no te lo llevas”. Asustada, decidió quedarse.

El día que mató a su marido, en febrero de 2008, recuerda que el policía llegó muy alterado del trabajo, profiriendo “amenazas que no surgieron ese mismo día, sino que venían de antes”.

Pero recuerda que esa semana, “empezó a decir que realmente iba a matarme, a matar a mi hijo y luego a suicidarse”.

Tras una nueva amenaza, “se fue al dormitorio a buscar su arma”.

“Yo ya la había tomado de la cocina y disparé”, recuerda Úrsula.

BBC Brasil intentó localizar a familiares del marido de Úrsula para que comentaran el caso, pero no logró dar con ellos.