Alcalde de Independencia critica compensación municipal en Ley Miscelánea: “no tiene ninguna lógica”

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó la fórmula incluida en la ley miscelánea para compensar a los municipios por la caída de ingresos derivada de la exención de contribuciones para mayores de 65 años. A su juicio, financiar la reposición con impuestos generales convierte la medida en una política regresiva.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, sostuvo que el problema no es que las comunas recuperen los recursos que dejarán de percibir, sino el origen del financiamiento. “Se está usando recursos de impuestos generales que podrían usarse en cualquier otra cosa (…) y se va a entregar impuestos generales a las comunas más ricas de Chile”, afirmó.

Iglesias recalcó que la propuesta no modifica la actual distribución de ingresos municipales, porque las comunas quedarían en una posición equivalente a la previa a la reforma. Sin embargo, advirtió que el mecanismo obliga al conjunto de contribuyentes a asumir el costo para reponer montos en proporciones muy distintas.

“Son dos discusiones distintas”

El jefe comunal también cuestionó la alternativa planteada por alcaldes de oposición de enviar toda la compensación al Fondo Común Municipal. Aunque reconoció que existe una desigualdad territorial en los recursos por habitante, sostuvo que esa fórmula no compensa pérdidas, sino que redistribuye ingresos entre comunas.

“Se aprovechó la situación para hacer (…) un manotazo a las comunas con más recursos y entregarle a las comunas con menos recursos, y eso es tramposo y enreda el debate”, declaró. Añadió que la discusión sobre una distribución municipal más equitativa es legítima, pero debe abordarse por una vía separada.

Como alternativa, propuso incorporar medidas para mejorar la recaudación local, entre ellas facilitar el cobro de patentes comerciales impagas y exigir que las empresas mantengan al día sus obligaciones municipales cuando paguen el impuesto a la renta.

Iglesias también criticó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien planteó que, si los alcaldes no aceptan la compensación, esta podría retirarse. “Es mirar con desprecio una discusión que es razonable”, señaló, y sostuvo que los municipios no deben absorber el costo de una decisión tributaria del Gobierno.

Ante la votación del 4 de agosto en el Senado, el alcalde planteó que el artículo sea rechazado y luego repuesto por el Presidente mediante un veto con una fórmula distinta. Advirtió que, si la compensación cae completamente, el efecto sería “dramático” para los municipios, pero insistió en que la propuesta actual entrega recursos provenientes de impuestos generales a quienes tienen mayores ingresos, “lo que no tiene ninguna lógica”.