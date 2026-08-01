Chile consolida liderazgo mundial en participación de mujeres en minería y fortalece la permanencia

Según el último Monitoreo de Indicadores de Género de la Alianza CCM-Eleva, durante el primer semestre de 2026 las mujeres alcanzaron un 24,1% de la dotación de las empresas mineras de la Gran Minería, equivalente a 12.413 trabajadoras. La cifra representa un crecimiento sostenido respecto de la última década. En 2014, la participación femenina era de apenas 7,7%, lo que significa que la presencia de mujeres en la industria se ha más que triplicado en doce años, consolidando a Chile dentro de los países con mayor participación femenina en minería a nivel internacional.

“Este avance ha sido impulsado por el compromiso sostenido de las empresas, el trabajo colaborativo entre el sector público y privado y la implementación de iniciativas orientadas a promover una minería más diversa e inclusiva. Si bien el crecimiento continúa, el monitoreo evidencia que la industria enfrenta una nueva etapa. Hoy el principal desafío no es únicamente aumentar la incorporación de mujeres, sino generar las condiciones para que permanezcan, se desarrollen profesionalmente y accedan a mayores oportunidades de crecimiento dentro del sector”, comentó Paula Arenas, Gerenta del Consejo de Competencias Mineras.

En esa línea, la Alianza CCM-Eleva está desarrollando una Encuesta de Salida Sectorial, iniciativa que busca comprender las principales razones que explican la rotación laboral de trabajadores y trabajadoras, con especial foco en la experiencia de las mujeres durante sus primeros años en la industria. La evidencia permitirá identificar los factores que favorecen o dificultan la permanencia laboral y contribuir al diseño de estrategias sectoriales orientadas a fortalecer la inserción, el acompañamiento, el desarrollo de carrera y la conciliación entre la vida laboral y personal.

Al respecto, el director del programa Eleva de Fundación Chile, Vladimir Glasinovic, señaló: “Hemos triplicado la participación de mujeres en la última década. Ahora el foco es abordar la rotación laboral de las mujeres en el primer año de contratación, cifra que llega al 25% duplicando la de los hombres. Por esto estamos haciendo esta encuesta sectorial de salida para entender los factores que explican esta mayor rotación”.

En cuanto a la rotación de mujeres, los resultados indican que continúa siendo superior a la masculina, especialmente durante el primer año de empleo, lo que confirma la importancia de avanzar desde políticas de atracción hacia iniciativas que fortalezcan la retención del talento.

El informe también destaca que la contratación de mujeres durante el primer semestre alcanzó un 28,5%, comportamiento consistente con la estacionalidad propia de la industria minera, que concentra la mayor parte de sus procesos de incorporación de personal durante el segundo semestre del año. A nivel territorial, la Región de Coquimbo registra la mayor participación proporcional de mujeres (29,2%), mientras que Antofagasta continúa siendo el principal polo de empleo femenino del país, concentrando más de la mitad de las trabajadoras de la gran minería.

El monitoreo concluye que Chile mantiene su liderazgo internacional en participación de mujeres, superando a países con industrias mineras consolidadas como Australia, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. No obstante, advierte que sostener este liderazgo requerirá fortalecer la permanencia de las mujeres, ampliar el desarrollo del talento femenino en especialidades STEM y consolidar políticas que permitan mantener estos avances en el largo plazo.