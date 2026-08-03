Quién es Dominga López, la periodista que representará a Chile en Miss Universo 2026

La carrera hacia Miss Universo 2026 ya tiene representante chilena. Dominga López, periodista, licenciada en Comunicación Social y candidata de Viña del Mar, obtuvo la corona nacional y competirá el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

Quién es Dominga López, la nueva Miss Universo Chile

Con 24 años, Dominga López se convirtió en la nueva Miss Universo Chile al ser coronada durante la noche del domingo por Inna Moll, quien ostentaba el título nacional. La representante de Viña del Mar superó en la instancia final a Catalina Vallejo, candidata de Pucón, y a Scarlette Hermosilla, representante de Lo Barnechea.

López es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad del Desarrollo. Además de su formación profesional, cursó estudios de teatro, teatro musical y actuación, y ha desarrollado una carrera vinculada al modelaje para alta costura y campañas publicitarias.

Su trabajo también la llevó a participar en producciones audiovisuales del cantante urbano Kidd Voodoo. En distintos espectáculos del artista —entre ellos presentaciones en el Movistar Arena, el Festival de Viña del Mar y el Estadio Chinquihue de Puerto Montt— interpretó al personaje del “ángel negro”, utilizando unas características alas negras de gran tamaño.

La respuesta que marcó la final del certamen

Durante la competencia, una de las preguntas dirigidas a la candidata estuvo relacionada con el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón”, iniciativa que propone que las mujeres que accedan a un aborto bajo alguna de las tres causales escuchen previamente los latidos del feto antes de confirmar su decisión.

Frente a esa consulta, Dominga López sostuvo que el debate debía abordarse desde la empatía y considerando las circunstancias personales de cada mujer.

“Cuando hablamos de aborto, tenemos que tomarlo desde la parada de la empatía, de reconocer que detrás de cada mujer que decide tomar la decisión de abortar hay una historia que casi siempre conlleva dolor, miedo y mucha vulnerabilidad”, expresó.

La nueva Miss Universo Chile también manifestó una postura crítica respecto del proyecto.

“Creo que este proyecto de ley es un retroceso. El país ha avanzado bastante con el tema del aborto, con la ley de las tres causales, y creo que el Estado debería enfocarse más en el acompañamiento de estas mujeres, no dejarlas de lado ni obligarlas y exponerlas a una experiencia que puede revictimizarlas”, afirmó.

Asimismo, enfatizó la importancia de que las mujeres cuenten con información suficiente para decidir sobre su salud.

“Una sociedad justa es la que escucha a las mujeres, que las acompaña y que, sobre todo, también las informa para que estas puedan tomar decisiones libres e informadas con toda la libertad de sentirse cómodas en escoger sobre su vida y su salud”, concluyó.

El desafío de representar a Chile en Miss Universo 2026

Tras obtener la corona nacional, Dominga López representará a Chile en la 75.ª edición de Miss Universo, cuya final se realizará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

La viñamarina buscará conseguir la segunda corona para el país en la historia del certamen. Al recibir el título, adelantó cuál será su objetivo en la competencia internacional.

“Vamos a hacer lo mejor para traer esa segunda corona al país, que ya es hora de que llegue”, señaló tras ser coronada.

Con su elección, Chile ya definió a la candidata que competirá en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, donde buscará suceder a la actual Miss Universo y posicionar nuevamente al país entre las principales aspirantes a la corona.