Gobierno anunciará “en los próximos días” al nuevo subsecretario de Hacienda

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció que el Ejecutivo dará a conocer “en los próximos días” el nombre del nuevo subsecretario de Hacienda, tras la salida de Juan Pablo Rodríguez.

La declaración fue entregada a la salida de una reunión con representantes de la oposición por la megarreforma, según informó La Tercera. Rodríguez dejó el puesto luego de dar positivo en un control rutinario de drogas, aunque posteriormente se sometió a un nuevo examen que arrojó resultado negativo.

Gobierno insiste en que habrá un reemplazante

Consultado sobre una eventual reincorporación de la exautoridad, Alvarado defendió el procedimiento aplicado y sostuvo que la decisión se adoptó conforme a las normas legales y a los instructivos de la Contraloría.

“En los próximos días, el gobierno dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”, afirmó. Ante una nueva pregunta sobre Rodríguez, reiteró que se anunciará a un “nuevo subsecretario de Hacienda”.