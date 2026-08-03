Piden informar el avance oficial del 5G de WOM

La senadora Camila Flores (RN), presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, pidió a la Subsecretaría de Telecomunicaciones informar el estado real de cumplimiento de WOM en uno de los proyectos que el Estado le encargó: la red 5G. Anunció, además, que llevará la materia a la comisión.

La consulta se produce a dos meses del plazo del acuerdo entre WOM y el Estado, y el mismo día en que la empresa declaró a Diario Financiero que lleva un 86% del despliegue comprometido, mientras fuentes de la industria advierten que al ritmo actual podría no llegar. El cumplimiento de la compañía viene siendo cuestionado desde 2024 por parlamentarios de distintos partidos, proveedores privados y la propia Contraloría.

“WOM lleva incumpliendo plazos con el Estado desde 2022. Se le cobraron garantías, se le dieron prórrogas, se le concedió un cronograma nuevo y hoy declara 86% cuando en dos meses debe estar en 90%. Esto no es un reproche al regulador: es una pregunta que los usuarios de esas localidades merecen tener respondida antes de que el plazo venza, no después”, sostuvo la senadora Camila Flores.

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A qué se comprometió WOM y qué pasa si no cumple

En agosto de 2020, WOM ganó las licitaciones para desplegar la red 5G. El plazo original vencía en octubre de 2023 y la empresa llegó con el 69% de la obra hecha. Siguieron cobros de garantías, juicios y un arbitraje internacional contra Chile.

En octubre de 2025, el Consejo de Defensa del Estado y WOM firmaron un acuerdo donde la empresa pagó, retiró sus demandas y quedó con un nuevo calendario. Debía completar el 100% de las localidades obligatorias al 5 de marzo de 2026, el 90% del resto de la red al 30 de septiembre de 2026 y el 10% final al 31 de diciembre de 2026.

El acuerdo incluye una consecuencia directa: si WOM incumple, la Subtel puede iniciar de inmediato el procedimiento de caducidad de las concesiones, sin darle un nuevo plazo, es decir, que la empresa pierde el espectro y este vuelve al Estado.

La empresa declara 86% y en la industria hay dudas

En sus recientes declaraciones, WOM señaló que lleva un 86% del despliegue comprometido y que sigue trabajando para cumplir los hitos fijados. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso advierten que, de mantenerse el ritmo actual, la compañía podría no alcanzar la meta de septiembre y arriesgar sanciones.

Además que entre 86% y 90% hay cuatro puntos y dos meses, hay un matiz importante: no está establecido que el porcentaje que declara la empresa se mida de la misma forma que el avance ponderado con que el regulador verifica el hito. Por eso la senadora Flores pidió el dato oficial.

Ese indicador —el avance ponderado— es el porcentaje de obra efectivamente construida, calculado según el peso de cada parte del proyecto. Consultada por transparencia, la Subtel respondió que la medición al 10 de mayo de 2026 y la proyección hasta septiembre corresponden a insumos internos en proceso de validación, y que su publicación anticipada podría interferir en la verificación en curso.

Bajo el mismo criterio quedaron pendientes las velocidades medidas en terreno, los sitios reemplazados y el detalle de las localidades con enlace satelital.

“Entiendo que un organismo técnico quiera entregar cifras validadas y no borradores. Si el avance solo se conoce cuando el plazo ya venció, la fiscalización llega tarde para los vecinos que llevan cuatro años esperando señal”, detalló la senadora.

El impacto en las 366 localidades más aisladas del país

Las localidades obligatorias son zonas que el Estado definió como prioritarias porque no tenían señal y ninguna empresa iba a llegar por su cuenta: quien gana la licitación está obligado a cubrirlas. Son 366 localidades en 241 comunas, desde caletas del norte hasta Isla de Pascua, Juan Fernández y la Antártica.

En su respuesta del 28 de julio de 2026, la Subtel informó que “la totalidad de las localidades obligatorias se encuentra operando con cobertura 4G”, y agregó que eso se ajusta al proyecto técnico con el que WOM ganó el concurso. El acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, por su parte, autorizó expresamente usar 4G en esas localidades siempre que se alcancen velocidades equivalentes a 5G. Esa autorización no estaba en las bases del concurso de 2020.

Las velocidades medidas en cada localidad son, precisamente, uno de los datos que Subtel no entregó.

Otro punto importante es que ingresar significa presentar los antecedentes ante la Subtel, pero la recepción de obras no significa que se fue, revisó y aprobó.

Cuando se anunció el acuerdo, la condición informada fue que “deben estar con recepción de obras las 366 localidades obligatorias” antes del 5 de marzo de 2026. En marzo de 2026, la empresa comunicó públicamente haber alcanzado el 100% de las localidades; a fines de 2025 había informado que, de las 366 entregadas, poco más del 74% estaba autorizada.

El Estado está ayudando a la empresa a destrabar permisos

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, informó a Diario Financiero que la Subtel monitorea permanentemente el acuerdo y que mantiene mesas de trabajo semanales con WOM para ayudarla en la permisología ante otros organismos públicos, entre ellos un stock de trámites pendientes en Bienes Nacionales. Precisó también que el acuerdo fue libremente pactado, que es obligatorio y que tiene que cumplirse.

“Hay garantías asociadas y nosotros las haremos efectivas”, recalcó.

Sin embargo, la senadora Flores cuestiona el alcance. “El Estado está poniendo mesas semanales para ayudar a esta empresa a destrabar permisos. Es razonable si con eso la red llega. Lo que no es razonable es que, después de tantas facilidades desde 2023, la meta siga en duda”, agregó