La pionera cirugía de útero a una embarazada con un bebé de intestinos fuera del cuerpo

Theo fue el tercer bebé del mundo en beneficiarse del primer ensayo clínico de este tipo.

Maisie, de 29 años, y el padre de Theo, Josh French, de 36, ambos profesores, afirman sentirse enormemente aliviados por el éxito de esta cirugía pionera.

“Es un pequeño milagro, ¿verdad?”, le dijo Maisie a la BBC.

Pero ambos saben que las cosas podrían haber sido muy diferentes.

Cada año, este grave defecto congénito afecta a uno de cada 3.000 bebés en Reino Unido. En el mejor de los casos, los bebés pueden requerir semanas en cuidados intensivos, alimentación por sonda o vía intravenosa y cirugía correctiva.

En los casos más complejos, como el de Theo, las consecuencias son mucho más graves, con hasta seis meses en cuidados intensivos neonatales, múltiples cirugías, alimentación intravenosa durante un máximo de dos años y un posible trasplante intestinal.

Incluso con el más alto nivel de atención médica, uno de cada 10 bebés morirá.

Estado de “shock”

Los padres de Theo inicialmente no tenían ni idea de que algo anduviera mal con su hijo en el feto.

“Antes de la ecografía de las 20 semanas, estábamos muy emocionados por tener una imagen de nuestro bebé”, dijo Josh. “En ese momento no sabíamos que iba a ser un niño”.

Josh añadió que descubrir que Theo tenía gastrosquisis había sido un shock y “algo increíblemente aterrador”.

A las 24 semanas de gestación, los médicos especialistas del Great Ormond Street Hospital (GOSH) de Londres habían estado preparando a los futuros padres, Maisie y Josh, para lo que serían los primeros seis meses de vida de Theo.

Sin embargo, tras descubrir que padecía una afección más grave, la gastrosquisis compleja, los médicos lo derivaron al Hospital Infantil de Texas, en Houston.

Allí, un equipo de cirujanos fetales y pediátricos, liderado por el doctor Michael Belfort, había estado llevando a cabo un ensayo clínico pionero para reparar la gastrosquisis compleja antes del nacimiento.