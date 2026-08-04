Isma Rivera lanza sencillo dedicado a las mujeres buscadoras de los desaparecidos en el desierto

Isma Rivera, cantor, compositor, editor y uno de los fundadores de Oxímoron Ediciones, ha lanzado el single y videoclip “Constelación de los caídos”, desarrollado junto a Sonido Fango y Rendú Dichao.

“Durante los años 90 y 2000, era común ver a las madres, esposas e hijas de los 26 caídos manifestándose en tribunales, exigiendo justicia y que se les dijera dónde estaban sus seres queridos. Ante la indolencia de los asesinos y de la prensa, que insistían en que esos cuerpos ya no serían encontrados, una frase de una de esas mujeres se me quedó grabada para siempre: ‘con la astilla de un fémur me conformo’”, cuenta Isma Rivera desde Valparaíso, ciudad en la que reside, sobre sus memorias y el impulso que le dio este dolor para acercarse musicalmente.

“Esa frase da origen a este poema vuelto cante, hecho canción y lamento, junto a Sonido Fango en los teclados y Rendú Dichao en la guitarra eléctrica. Un homenaje a esas mujeres que continúan en la búsqueda incesante de sus esposos, padres e hijos”, agrega.

En 2017, Amnistía Internacional y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos lanzaron una campaña para que 26 estrellas lleven los nombres de los ejecutados por la Caravana, formando así la “Constelación de los caídos”, todo esto bajo el lema de “para que el cielo que los vio partir los recuerde eternamente”.

El videoclip fue dirigido por Laura B. Grondona, mientras la canción fue grabada en los estudios de Patán Records.