Las otras Kahlo: quiénes fueron las hermanas de Frida y cómo fue su relación con la artista

“Llegué a pensar que era una especie de sueño, que no había sido una visión real, hasta que se lo pregunté a mi madre”.

“Le dije: ‘fíjate que tengo un recuerdo de haber visto a mi abuela Cristina con el torso desnudo y el pecho cubierto. En la parte de debajo de la espalda, tenía una cobija azul y con ella había un hombre de bata blanca”.

“Y en la espalda, mi abuela tenía pintada una cruz negra”.

Su madre le respondió: “No puede ser que te acuerdes de eso. Tenías 3, 4 años cuando eso pasaba”.

Se trataba de un radiólogo que iba a su casa y la cruz negra era una forma de marcar el área para hacerle las radiografías. Cristina murió de cáncer de pulmón.

A ese recuerdo se unen otros “muy cariñosos” de su abuela, como cuando se las ingeniaba para hacerles una alberca en su jardín.

Mara Romeo Kahlo también tiene varios recuerdos de su abuela. “Me encantaba estar con ella, siempre era una consentidora”.

Pero más allá de lo personal, hubo algo que hacía su abuela y sus hermanas que no olvida: cuando abrían las puertas de la casa en Coyoacán y le ofrecían ayuda a cientos de mujeres y madres solteras.

Las hermanas se unían para repartir una especie de canasta básica que incluía arroz y azúcar.

“Yo ayudaba a darles juguetitos a los niños. Tengo unos recuerdos magníficos por toda su amabilidad. El sentido de ayudar lo aprendí de ellas”.

Kahlo Alcalá evoca que su papá también le contaba que en la casa de Frida se rompían piñatas, se les regalaba zapatos, ropa, mochilas a los niños de las familias de bajos recursos del barrio.

El accidente que lo marcó todo

Cuando Frida, siendo una adolescente, sufrió un accidente de tránsito que la dejó postrada en una cama por meses, la dinámica de su hogar cambió para siempre.

“A partir de ahí, la familia se tiene que volcar en Frida”, señala Kahlo Alcalá.

Cuando salió del hospital, se adaptó su cama y se le colocó un bastidor para poner los lienzos.