Ministra Toledo evita tomar posición sobre proyecto eléctrico que amenaza a la rana Pehuenche

Este lunes 10 de agosto finaliza el proceso de evaluación ambiental del debatido proyecto de transmisión eléctrica Los Cóndores (Chile)-Río Diamante (Argentina). La iniciativa contempla la construcción de infraestructura eléctrica en la cordillera del Alto Maule.

En su etapa final de evaluación ambiental, el proyecto es cuestionado por organizaciones ambientalistas e incluso el reconocido actor Leonardo DiCaprio, por las consecuencias negativas que este puede traer sobre la ranita Pehuenche. “Menos de 1.000 ranas pehuenche espinoso se quedan en la naturaleza y el lunes 10 de agosto el gobierno chileno puede aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”, expresó el actor en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Debido a la controversia, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, hizo mención del proyecto, pero sin referirse directamente a los dichos de DiCaprio. “Este post en redes sociales se habla sobre un proyecto en específico que está en un procedimiento de evaluación ambiental, entonces yo no me puedo pronunciar sobre un proyecto porque todavía está en tramitación”, comentó en radio ADN.

La iniciativa, que lleva casi cinco años en proceso, contempla la construcción de transmisión eléctrica de 500 kV que permitirá interconectar sistemas eléctricos de Chile y Argentina. El debate nace por el lugar de la construcción, pues este territorio es uno de los pocos hábitats reconocidos de la ranita pehuenche. El anfibio se encuentra registrado como especie en peligro de extinción y, con la intervención del proyecto, se teme por su futuro.

Sumado a esto, la zona ha significado por años un territorio para la conservación, la investigación científica y el turismo de naturaleza que se vería interrumpido por la instalación de faena, caminos de acceso y helipuertos. Según los dichos del actor, los conservacionistas no piden la detención del proyecto eléctrico, sino un cambio del emplazamiento para evitar riesgos mayores al anfibio.

Acerca de la revisión ambiental, la ministra Toledo explicó que todos los antecedentes son ponderados para efectos de las evaluaciones ambientales, defendiendo el funcionamiento de la institucionalidad ambiental chilena.

“Esta revisión amplia de observaciones lo que busca es lograr este equilibrio entre la necesidad de desarrollar algún proyecto en particular, pero también el cuidado y la protección ambiental y el cumplimiento de las normativas ambientales”, explicó Toledo.

La ministra de Medio Ambiente explicó que para este proceso participan distintos organismos públicos, tales como los vinculados a energía y biodiversidad, para compatibilizar el avance de transición energética con la conservación de territorios que albergan especies en peligro de extinción, como la ranita de pehuenche, pero también la biodiversidad del territorio.

Con ahora foco internacional debido a la postura de DiCaprio, el Gobierno puso foco en el proceso de evaluación en curso y evitó dar una postura acerca del proyecto de interconexión internacional de Enel.