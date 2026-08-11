Menopausia: cuáles son sus síntomas y cómo funciona la atención por telemedicina en el Cesfam

La menopausia es una etapa natural de la vida de las mujeres, pero su llegada puede estar acompañada de una serie de cambios físicos y emocionales que van mucho más allá de los conocidos bochornos.

Durante la perimenopausia y el climaterio pueden aparecer alteraciones del sueño, cambios en el estado de ánimo, dificultades de memoria, molestias articulares y otros síntomas que, en ocasiones, no son reconocidos como parte de esta transición hormonal.

Identificar estas señales y consultar oportunamente permite evaluar cada caso y determinar si es necesario un tratamiento. Además, una atención adecuada durante esta etapa puede contribuir a prevenir o abordar algunos efectos de largo plazo asociados a la menopausia.

En este contexto, el sistema público de salud está incorporando herramientas de salud digital para la atención de la menopausia, de manera que las mujeres puedan acceder a la evaluación de especialistas sin abandonar la atención habitual que reciben en su CESFAM.

¿Cuáles son los síntomas de la menopausia?

Aunque los bochornos y la sudoración nocturna son algunos de los síntomas más conocidos, la menopausia puede manifestarse de distintas maneras.

Entre las señales que pueden aparecer durante el climaterio se encuentran:

Alteraciones del sueño.

Cambios en el estado de ánimo.

Dificultades de memoria y concentración.

Bochornos y sudoración.

Molestias articulares.

Otros síntomas asociados a los cambios hormonales propios de esta etapa.

No todas las mujeres experimentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Por eso, frente a cambios que afectan la calidad de vida, es recomendable consultar con un profesional de salud.

¿Cómo funciona la atención de menopausia por telemedicina?

En Chile, el modelo de telemedicina para climaterio y menopausia busca acercar la atención de especialistas a mujeres que se atienden en la Atención Primaria de Salud.

Andrea von Hoveling, ginecóloga y directora de la Unidad de Ginecología del Hospital Digital del Ministerio de Salud, explica que desde el inicio de esta estrategia se han recibido 700 interconsultas por climaterio y menopausia.

Según la especialista, una parte importante de la evaluación y manejo de estas pacientes puede realizarse mediante telemedicina, debido a que existen criterios estandarizados para determinar los antecedentes, evaluaciones y exámenes necesarios.

El proceso comienza en el CESFAM, donde la paciente es atendida por un matrón o matrona. En esta primera consulta se revisan sus antecedentes, se realiza la evaluación correspondiente y, cuando es necesario, se solicitan exámenes.

Si existen síntomas o antecedentes asociados al climaterio o la menopausia, el caso puede ser enviado mediante un formulario de interconsulta para que sea evaluado por un especialista en ginecología.

El o la ginecóloga revisa los antecedentes disponibles y entrega una respuesta con las indicaciones correspondientes. De esta manera, la paciente puede recibir orientación especializada sin tener que trasladarse necesariamente a un hospital o centro de atención secundaria.

“La paciente recibe una explicación clara y comprensible sobre su tratamiento, para que pueda estar informada y ser parte activa de las decisiones que toma sobre su propia salud”, señala von Hoveling.

¿Cuándo es necesaria una consulta presencial?

La telemedicina no reemplaza todos los casos de atención presencial. Cuando los antecedentes de la paciente lo hacen necesario, puede indicarse una evaluación directa con un especialista o la realización de exámenes complementarios.

Según explica la ginecóloga, esto puede ocurrir, por ejemplo, en mujeres que presentan alto riesgo cardiovascular, patologías graves u otras condiciones que requieren una evaluación presencial antes de definir o continuar un tratamiento.

En estos casos, la atención digital funciona como una herramienta que permite orientar la derivación y determinar qué pacientes necesitan continuar su evaluación de manera presencial.

Los beneficios de la telemedicina para atender la menopausia

Uno de los principales objetivos de este modelo es reducir las barreras de acceso a especialistas, especialmente en zonas donde existen largas listas de espera o dificultades para trasladarse.

“En la práctica, hay muchos lugares en Chile que, por largas listas de espera o por distancia geográfica, no estaban atendiendo a mujeres con síntomas menopáusicos. Se hacía la derivación, pero no se podía dar respuesta”, explica von Hoveling.

La especialista sostiene que la estrategia permite ampliar la capacidad de atención y evaluar a un mayor número de pacientes sin que necesariamente tengan que desplazarse.

Además, la mujer puede mantener sus controles en el CESFAM, mientras el especialista entrega las recomendaciones necesarias a distancia. Solo cuando el caso lo requiere se realiza una derivación para atención presencial.

¿Por qué es importante tratar los síntomas de la menopausia?

La menopausia es un proceso natural, pero eso no significa que las mujeres deban acostumbrarse a vivir con síntomas que afectan su bienestar o calidad de vida.

La evaluación médica permite determinar qué está ocurriendo y si existe una alternativa de tratamiento adecuada para cada paciente. En determinados casos, además, el manejo durante esta etapa puede contribuir a abordar factores relacionados con la salud ósea y cardiovascular.

“Hoy existen tratamientos seguros para manejar las molestias y prevenir el deterioro de la salud ósea y cardiovascular”, indica von Hoveling.

La especialista recomienda que las mujeres conversen estos cambios con los profesionales que las atienden habitualmente en la Atención Primaria, de modo que puedan evaluar sus síntomas y definir, cuando corresponda, las alternativas de tratamiento.

¿Dónde consultar por menopausia en el sistema público?

Para las mujeres que se atienden en el sistema público de salud, el primer paso es consultar en su CESFAM y conversar con el equipo de Atención Primaria sobre los síntomas o cambios que estén experimentando.

“Existen centros que cuentan con programas de climaterio y se está trabajando en un sistema de apoyo de telemedicina que permita que esta atención especializada llegue a todos los centros de Atención Primaria”, señala la ginecóloga.

De esta forma, la incorporación de la salud digital busca facilitar el acceso a especialistas y entregar una respuesta más oportuna a las mujeres que atraviesan la menopausia, especialmente en aquellos lugares donde la distancia o las listas de espera dificultan una consulta presencial.

Para quienes tengan dudas sobre cómo acceder a esta orientación, también existe la posibilidad de solicitar asesoría telefónica a través de ATEMTA, unidad de Salud Responde, en el teléfono 600 360 7777.