Científica Susan Bueno es reconocida en China por innovador diagnóstico de infecciones respiratorias

Un método rápido para determinar tanto la causa como la severidad de infecciones respiratorias virales fue distinguido por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), que lo seleccionó entre 54 casos internacionales evaluados en el programa BRIPC Best Practice Cases in Intellectual Property 2024.

La tecnología fue desarrollada por Susan Bueno, profesora titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y directora alterna del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), con apoyo del Biomedical Research Consortium-Chile (BMRC).

La candidatura fue gestionada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), que presentó cuatro postulaciones nacionales a la convocatoria. De las cinco organizaciones seleccionadas internacionalmente, la Pontificia Universidad Católica de Chile fue la única institución chilena premiada.

Para Bueno, el reconocimiento constituye una validación al trabajo científico desarrollado durante años. “Recibimos este premio con mucha sorpresa, también con mucho orgullo y mucha humildad, porque es un reconocimiento que valida un desarrollo científico que ha pasado por varias etapas de validación y protección”, explica Bueno.

Un diagnóstico que busca anticipar la gravedad de la enfermedad

Los métodos convencionales utilizados para diagnosticar infecciones respiratorias virales (incluidos aquellos empleados masivamente durante la pandemia de COVID-19) permiten confirmar la presencia de un patógeno, pero no entregan información sobre cómo podría evolucionar clínicamente el paciente. Además, los resultados pueden tardar varios días.

El desarrollo encabezado por la inmunóloga chilena incorpora un elemento adicional: la detección de moléculas producidas por el propio sistema inmunológico presentes en las secreciones respiratorias. A partir de estos biomarcadores, la herramienta permite anticipar qué pacientes podrían desarrollar cuadros de mayor severidad.

El procedimiento tarda menos de 30 minutos, característica que podría favorecer una respuesta más rápida en la atención primaria y contribuir a descongestionar los servicios de salud, especialmente durante los meses de invierno.

“La Dra. Bueno ha liderado a un equipo que fue capaz de habilitar una solución innovadora y tecnológicamente sólida para determinar la causa y la severidad de infecciones respiratorias. Es un reconocimiento merecido a un trabajo de excelencia y de largo plazo, realizado desde Chile y enfocado en un problema de alto impacto para la salud global, lo que demuestra el potencial de la ciencia e inmunología nacional“, comentó Alexis Kalergis, director del IMII.

Biomarcadores para diferenciar cuadros leves y graves

La patente distinguida por la CNIPA protege un método que identifica biomarcadores inmunológicos presentes en las secreciones respiratorias de los pacientes. La concentración de estas moléculas permite establecer la severidad de una infección provocada por virus respiratorio sincicial y metapneumovirus humano, dos de los principales agentes asociados a cuadros respiratorios graves en lactantes y adultos mayores.

El desarrollo contempla más de una patente, debido a que distintos componentes de la tecnología requieren protección específica. En este caso, la distinción internacional recayó en la patente que resguarda los marcadores moleculares utilizados para diferenciar una infección leve de otra que requiere una mayor vigilancia clínica.

Así, a diferencia de las pruebas moleculares estándar, que se concentran en confirmar si existe una infección, la tecnología desarrollada por el equipo chileno proporciona un segundo conjunto de información que podría contribuir a orientar decisiones médicas y priorizar la atención de pacientes con mayor riesgo de complicaciones.

“No solamente detectamos la presencia de estos virus, sino que también qué tan severa es la enfermedad que está desarrollando la persona”, explica la científica.

La vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UC, María Angélica Fellenberg, también destacó el potencial clínico de la herramienta, señalando que podría contribuir a mejorar la toma de decisiones frente a enfermedades respiratorias que afectan cada año a millones de personas en el mundo.

Una colaboración que se extiende entre Chile y China

El reconocimiento de la CNIPA se inscribe en el programa de cooperación en propiedad intelectual de la Franja y la Ruta, iniciativa impulsada por China para fortalecer la conectividad económica y científica con países socios.

Para Bueno, el alcance de este vínculo va más allá de la distinción obtenida. “Este acuerdo no solo favorece la interacción y el intercambio entre países, sino que también reconoce las capacidades de cada uno en términos de creación de conocimiento y de capacidades científicas”, apunta la investigadora.

La colaboración entre el equipo de Susan Bueno y distintas instituciones chinas comenzó antes de este reconocimiento y se ha enfocado en complementar capacidades tecnológicas. Entre ellas se encuentra la producción de anticuerpos destinados a detectar moléculas inflamatorias presentes en secreciones respiratorias.

“China tiene una gran capacidad para producir estos productos en condiciones óptimas, con estándares de trabajo y una rapidez que son muy valiosos para que un proyecto de este tipo avance adecuadamente”.

El vínculo también ha tenido una dimensión académica. Investigadores de la UC y del IMII dictaron un curso en China para presentar sus avances en inmunología y enfermedades infecciosas, en colaboración con la Universidad de Tsinghua, institución con la que mantienen intercambios de conocimiento desde hace varios años.

La cooperación se profundizó durante la pandemia de COVID-19. En ese período, académicos de la UC e investigadores del IMII, junto con un equipo multidisciplinario que incluyó a la Dra. Bueno, participaron en Chile en la evaluación de CoronaVac, vacuna de virus inactivado desarrollada en China.

El trabajo permitió generar evidencia clínica sobre su seguridad, capacidad para inducir una respuesta inmune y protección. Posteriormente, CoronaVac formó parte del esquema inicial de vacunación implementado masivamente en Chile.

El desafío de fortalecer la ciencia desarrollada en Chile

Para la experta, la distinción internacional no solo representa un reconocimiento a su equipo, sino que también permite visibilizar las capacidades científicas existentes en el país y la importancia de sostener la inversión en investigación.

“Este tipo de reconocimientos permite dar a conocer todo lo que se hace en el país, las universidades, los institutos de investigación, y destaca el rol que tiene la inversión en ciencia en Chile”, añade la investigadora.

El premio también pone en valor el proceso de protección de los resultados de investigación. El desarrollo requirió un trabajo de patentamiento en distintas etapas, acompañado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial gestionó la revisión y protección de la tecnología en Chile antes de su proyección internacional.

De cara al futuro, la investigadora identifica como uno de los principales desafíos el fortalecimiento del financiamiento destinado al capital humano avanzado y a la infraestructura necesaria para desarrollar investigación biomédica.

“Necesitamos invertir más en fortalecer a las personas formadas para la creación de conocimiento científico, que tengan alcance internacional, capacidades de comunicación y de intercambio”, plantea la académica.

Junto con ello, Bueno destaca el carácter colectivo del trabajo que permitió alcanzar el reconocimiento internacional.

“Represento a un grupo muy importante de científicos, estudiantes e investigadores jóvenes, que son quienes hacen un gran aporte, y tengo el orgullo de liderar y que han sido reconocidos con en este premio”, concluyó Bueno.