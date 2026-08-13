Senado abre debate sobre gestación subrogada: proyecto fija requisitos y sanciones por abusos

La Comisión de Salud del Senado comenzó este martes la discusión del proyecto que busca regular la gestación subrogada, iniciativa que se suma a otra moción actualmente en trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la Cámara Alta, el proyecto fue presentado el año pasado por los senadores Matías Walker, Iván Flores y la entonces senadora Ximena Rincón. La propuesta busca establecer un marco regulatorio para esta práctica y abordar los riesgos de explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad que podrían gestar y posteriormente entregar al recién nacido a una tercera persona.

La iniciativa plantea una serie de requisitos y establece que el procedimiento debería realizarse únicamente bajo la modalidad de gestación subrogada altruista.

Medidas para prevenir abusos y situaciones de explotación

El proyecto también incorpora disposiciones orientadas a prevenir eventuales abusos vinculados con la gestación subrogada. Entre ellas, contempla sanciones frente al ingreso ilegal al país de mujeres extranjeras destinadas a desempeñarse como gestantes.

Asimismo, la propuesta considera consecuencias para aquellos casos en que el procedimiento esté asociado a situaciones de violencia o engaño, con el objetivo de establecer condiciones de protección y mayor certeza para las personas involucradas.

La propuesta que avanza en la Cámara Baja

En paralelo, la Cámara de Diputadas y Diputados tramita un proyecto de características similares, presentado por el diputado republicano Juan Irarrázaval.

La moción busca “prohibir toda práctica que implique que una mujer geste uno o más niños con el fin de que sean entregados a un tercero tras su nacimiento, cualquiera sea la denominación del acuerdo que la origine y exista o no remuneración o promesa de esta”. Además, contempla sanciones para quienes participen como intermediarios.

Durante la sesión de la comisión, el senador Matías Walker defendió el enfoque de la iniciativa que impulsa junto a otros parlamentarios. “este proyecto, a diferencia de otros, no pretende moralizar el debate definiendo como más o menos altruista a las personas, sino que su esencia vela por resguardar a todos quienes forman parte de la gestación para que sea la solidaridad el principio mandante”.

El parlamentario también cuestionó la posibilidad de establecer una autorización previa por parte de los tribunales de familia. “Nosotros creemos que establecer una autorización ex ante de los tribunales de familia, que además hoy día están atiborrados de causas de pago de pensiones de alimento, etcétera, es un error porque, y lo voy a decir derechamente, es dudar de la autonomía que tiene la mujer, especialmente la mujer gestante, para tomar su decisión; es tratarla como un sujeto de menor entidad, como si fuera la mujer incapaz que requiere por parte de un tribunal de familia tutela o curaduría”, acotó.

Irarrázaval pone el foco en los derechos de mujeres y niños

El diputado Juan Irarrázaval también participó en la instancia y planteó sus reparos frente a la regulación de esta práctica. “cuando hablamos de maternidad subrogada, hablamos de un tema de derechos humanos”, afirmó.

En esa línea, argumentó que “por un lado, está la mujer gestante que puede ser explotada; y por otro lado, el niño”.

El diputado sostuvo además que el interés superior del niño debe ocupar un lugar central en la discusión. “Aquí mucho se habla del interés superior del niño, pero esto es fundamental, creo que es la clave, porque más allá de la maternidad subrogada altruista, de la maternidad subrogada comercial, un niño no distingue; el niño que es gestado no distingue cuál es su situación. Tengamos ojos con quienes están promoviendo hoy día la maternidad subrogada altruista, porque muchos de ellos han ejercido la maternidad subrogada comercial y lo que hemos dicho siempre es que la maternidad subrogada altruista es una cáscara para la maternidad subrogada comercial, porque claro, no hay un pago, pero hay una compensación, hay que entregar determinadas condiciones, hay un pago de seguros, salud”, dijo.

El proyecto deberá pasar por otras comisiones

En el Senado, la iniciativa comenzó este martes su tramitación en la Comisión de Salud. Posteriormente, deberá ser revisada por las comisiones de Mujer y Constitución antes de llegar a la Sala para su discusión.

En tanto, el proyecto impulsado por los diputados se encuentra a la espera de ser votado en Sala.