Miss Grand Chile busca transformar los certámenes de belleza y poner el liderazgo en el centro

Durante años, los concursos de belleza han estado asociados principalmente a la imagen, la estética y la pasarela. Sin embargo, nuevas propuestas buscan ampliar esa mirada y poner en valor otras dimensiones de las participantes, como su preparación, capacidad de comunicación, liderazgo y propósito.

En esa línea, Miss Grand Chile entra en su etapa decisiva con más de 30 candidatas de distintas comunas del país. El certamen busca marcar una diferencia frente a los formatos tradicionales y convertir la plataforma en un espacio de representación, visibilidad y liderazgo, donde la belleza deje de ser el único parámetro para alcanzar la competencia internacional en India.

La propuesta combina presencia escénica, preparación, comunicación, liderazgo y propósito, con el objetivo de que la próxima representante de Chile cuente con herramientas para desenvolverse públicamente y representar al país con una voz propia.

Más allá de la pasarela

La propuesta de Miss Grand Chile busca que la próxima representante nacional sea mucho más que una modelo de pasarela. La organización contempla preparación en comunicación, manejo escénico, exposición pública y desarrollo personal, además de una mirada centrada en el impacto que cada candidata puede generar en su comunidad.

El proyecto es liderado por Marión De Giorgis, abogada y coach profesional con certificación internacional, quien cuenta con más de diez años de experiencia en plataformas vinculadas con la moda, televisión y producción de alta costura.

“Queremos cambiar la conversación sobre los concursos de belleza. Una mujer puede tener una gran presencia escénica, pero también una profesión, una historia, una opinión y un proyecto. Todo eso importa. Buscamos dar herramientas para que nuestra representante llegue a India lista para comunicar, liderar y representar a Chile con autenticidad”, dice De Giorgis.

Diversidad de perfiles y representación territorial

La competencia reúne perfiles distintos y una amplia representación territorial. Entre las candidatas están Ignacia Michelson, por Santiago; Pía Fraga Cuevas, cirujana dentista, por Antofagasta; Sofía Clavijo, consejera regional, por Arica; Mara Novak, estudiante de Mecánica Automotriz y Electromovilidad, por La Serena; Daniela Heresi, periodista, por Lo Barnechea; Florencia López, diseñadora de modas, por Vitacura; Paula Renée Jiménez, DJ profesional, por La Reina; Belén Vallejos, estudiante de Derecho, por Talca; Angélica Pozo, dermocoach, por Los Ángeles.

Esta vez, la pregunta no es solo quién es la más bella. También importa quién tiene la preparación, la personalidad y el propósito para representar a Chile en el mundo.

El inicio de la etapa final

Este sábado 15 de agosto, las candidatas participarán en la tradicional Imposición de Bandas, en el centro de eventos Gran Espacio Parque La Florida. Con esta actividad comienza la etapa final del concurso, cuya gran final se realizará el 29 de agosto y será transmitida por TV Más.

Ese día se conocerá a quien representará a Chile en Miss Grand International, en India.