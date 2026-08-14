Juicio por asesinato de Tupac comienza el lunes: fiscalía va tras acusado de ser autor intelectual

El juicio contra Duane “Keffe D” Davis, acusado de organizar el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996, comenzará este lunes con los alegatos de apertura, después de cuatro días en los que se seleccionó el jurado. Los doce jurados y cuatro suplentes, seis hombres y diez mujeres, fueron seleccionados en la víspera tras una hora de deliberaciones, en una sala del tribunal del condado de Clark (Nevada), con Davis presente durante todo el proceso, según informó la cadena ABC.

Entre los asistentes también estuvo Darryl Harper, exproductor de Death Row Records, que asegura haber sido amigo de Shakur.

Davis, de 63 años, es el único acusado en el caso y enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, facilitar o ayudar a una banda criminal en la muerte de Shakur, considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos. El hombre se declaró inocente en noviembre de 2023 y ha permanecido en custodia con una fianza de 750 mil dólares desde su arresto.

La investigación permaneció abierta durante casi tres décadas sin detenidos, hasta que las declaraciones públicas de Davis sobre el asesinato y la publicación de su libro en 2019 dieron nuevo impulso al caso. En julio de 2023, la Policía de Las Vegas registró su vivienda y dos meses después fue acusado formalmente.

Shakur tenía 25 años cuando recibió disparos mientras viajaba en un automóvil con su amigo y fundador del sello Death Row, Marion “Suge’ Knight”, en Las Vegas. El autor de California Love falleció días después, lo que dejó un vacío en una industria musical dividida por bandas en una rivalidad todavía caliente a día de hoy.

Se espera que el juicio dure entre cuatro y cinco semanas, en los que podrían declarar figuras como Knight, quien actualmente cumple una condena por homicidio voluntario en un atropello; Oscar Goodman, el alcalde de Las Vegas de 1999 a 2011; el republicano Joe Lombardo, quien era agente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas cuando ocurrió el asesinato; o Reggie Wright Jr., ex jefe de seguridad de Death Row Records.

El juicio no necesariamente resolverá quién disparó contra Shakur: la Fiscalía no acusa a Davis de haber apretado el gatillo, sino de haber participado en la organización del ataque al conseguir el arma utilizada en el asesinato y realizar llamadas que, según los fiscales, desencadenaron el crimen.