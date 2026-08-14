Salida de Duco: Presidente Kast relativiza normas que exige aplicar y las llama “casi inentendibles”

El Presidente José Antonio Kast relativizó este viernes las normas que precipitaron la salida de la exministra del Deporte, Natalia Duco, al calificarlas de “casi inentendibles” y describir lo ocurrido como “un error que cualquiera puede cometer”. Sus palabras contrastaron con el estándar defendido por su propia administración: en la misma intervención, el Mandatario reconoció que esas reglas deben aplicarse.

“Sin entrar en casos particulares, hay veces que podemos cometer un error, y hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas, a veces casi inentendibles, pero son las normas que hoy día nos rigen y que nosotros hemos planteado que hay que aplicarlas”, afirmó.

El Presidente Kast también aludió a la responsabilidad de quienes asesoran a las autoridades. “A veces, quienes nos tienen que aconsejar no nos aconsejan tan bien, o quienes organizan algo no plantean bien el cómo se hace, y frente a eso uno tiene que tomar decisiones. Decisiones difíciles, dolorosas”, sostuvo.

La salida de Duco y del exsubsecretario del Deporte, Andrés Otero, se produjo después de que un video pusiera en entredicho la respuesta entregada por el ministerio a la Contraloría General de la República respecto del uso de un vehículo fiscal. El documento señaló que la entonces ministra había asistido a una “reunión de trabajo”, mientras el registro la mostró participando en una actividad social.

Una relación “insostenible”

La remoción de ambas autoridades, sin embargo, no respondió únicamente a esa controversia. Según La Tercera, la convivencia entre Duco y Otero era descrita desde hacía semanas como “insostenible” por personas que conocían el funcionamiento interno de la cartera.

La tensión se había convertido en un problema para La Moneda. Frente a ese escenario, Kast aplicó un criterio de “no agresión”: cuando la relación entre dos autoridades se vuelve inviable y amenaza el funcionamiento de una repartición, la decisión puede terminar con la salida de ambas.

El Mandatario agradeció a Duco su “compromiso, lealtad y trabajo incansable” durante sus cinco meses en el cargo. En su reemplazo nombró a Francisco Riveros, hasta ahora integrante del Segundo Piso, con la misión de recomponer un ministerio que acumulaba conflictos internos y traspiés de gestión.