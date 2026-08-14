Salida de Duco: Presidente Kast relativiza normas que exige aplicar y las llama “casi inentendibles”
El Presidente José Antonio Kast sostuvo que las reglas que precipitaron la salida de Natalia Duco son “muy exigentes”, aunque admitió que su gobierno ha planteado que deben aplicarse. La crisis también arrastró al subsecretario Andrés Otero.
El Presidente José Antonio Kast relativizó este viernes las normas que precipitaron la salida de la exministra del Deporte, Natalia Duco, al calificarlas de “casi inentendibles” y describir lo ocurrido como “un error que cualquiera puede cometer”. Sus palabras contrastaron con el estándar defendido por su propia administración: en la misma intervención, el Mandatario reconoció que esas reglas deben aplicarse.
“Sin entrar en casos particulares, hay veces que podemos cometer un error, y hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas, a veces casi inentendibles, pero son las normas que hoy día nos rigen y que nosotros hemos planteado que hay que aplicarlas”, afirmó.
El Presidente Kast también aludió a la responsabilidad de quienes asesoran a las autoridades. “A veces, quienes nos tienen que aconsejar no nos aconsejan tan bien, o quienes organizan algo no plantean bien el cómo se hace, y frente a eso uno tiene que tomar decisiones. Decisiones difíciles, dolorosas”, sostuvo.
La salida de Duco y del exsubsecretario del Deporte, Andrés Otero, se produjo después de que un video pusiera en entredicho la respuesta entregada por el ministerio a la Contraloría General de la República respecto del uso de un vehículo fiscal. El documento señaló que la entonces ministra había asistido a una “reunión de trabajo”, mientras el registro la mostró participando en una actividad social.
Una relación “insostenible”
La remoción de ambas autoridades, sin embargo, no respondió únicamente a esa controversia. Según La Tercera, la convivencia entre Duco y Otero era descrita desde hacía semanas como “insostenible” por personas que conocían el funcionamiento interno de la cartera.
La tensión se había convertido en un problema para La Moneda. Frente a ese escenario, Kast aplicó un criterio de “no agresión”: cuando la relación entre dos autoridades se vuelve inviable y amenaza el funcionamiento de una repartición, la decisión puede terminar con la salida de ambas.
El Mandatario agradeció a Duco su “compromiso, lealtad y trabajo incansable” durante sus cinco meses en el cargo. En su reemplazo nombró a Francisco Riveros, hasta ahora integrante del Segundo Piso, con la misión de recomponer un ministerio que acumulaba conflictos internos y traspiés de gestión.
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