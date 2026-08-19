Deuda en Chile: hombres llegan más a la quiebra y mujeres lideran las renegociaciones

Los datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR) evidencian comportamientos diferenciados frente al sobreendeudamiento en Chile. Mientras los hombres concentran la mayor proporción de quienes terminan en una liquidación o quiebra personal, las mujeres recurren con mayor frecuencia a la renegociación, una alternativa preventiva que permite alcanzar acuerdos con los acreedores antes de llegar a una instancia judicial.

Durante 2025 se iniciaron 6.756 liquidaciones simplificadas de personas, de las cuales el 57% correspondió a hombres y el 43% a mujeres. En contraste, la renegociación administrativa alcanzó un máximo histórico durante el primer trimestre de 2026, con 1.818 casos, y el 55,7% de las solicitudes fue presentado por mujeres.

Para Ricardo Puelma Jirón, abogado experto en deudas e insolvencia, a diferencia no necesariamente está en quién se endeuda más, “sino en cuándo llega a pedir ayuda. El emprendedor se enamora de su proyecto y le cuesta muchísimo bajar la cortina: sigue hasta el final, hipoteca la casa, pide créditos por un negocio que ya no está dando. Cuando llega a la oficina, ya comprometió todo. Esa conducta la veo mucho más en hombres”.

La importancia de actuar antes del sobreendeudamiento

Las diferencias también aparecen al comparar los montos de deuda. Entre enero y junio de 2026, la deuda promedio de los hombres que renegociaron alcanzó los $49,6 millones, mientras que entre las mujeres llegó a $38,7 millones.

Para el especialista, uno de los principales problemas es postergar la búsqueda de ayuda hasta que la situación financiera se vuelve crítica. “Lo ideal es pedir ayuda cuando estás pagando más del 45% de tus ingresos en deudas, y ojalá antes de repactar con los bancos. Si renegocias, por lo general duplicas la deuda: da un respiro momentáneo, pero después resulta un crédito muy difícil de pagar”, explica.

La renegociación ante la SIR es gratuita y no requiere un procedimiento judicial. Desde las modificaciones introducidas en 2023, además, pueden acceder personas que hayan emitido boletas de honorarios durante los últimos 24 meses. La ampliación del universo de beneficiarios contribuyó a que las renegociaciones aumentaran un 146% durante 2025.

Puelma también advierte sobre las consecuencias de tomar decisiones financieras únicamente para evitar aparecer en Dicom. “Si tienes una deuda de 30 millones y te ofrecen repactar a una tasa del 1,5 o 1,8, vas a terminar pagando entre 15 y 19 millones solo en intereses. Ese es el costo real de no estar en Dicom, y los productos financieros los van a cerrar de igual forma”, señala.

Cuando la liquidación se convierte en la salida

Este escenario cambia cuando la persona espera hasta que sus obligaciones superan ampliamente su capacidad de pago y su patrimonio ya se encuentra comprometido. Puelma explica que, en estos casos, muchas veces la deuda supera al activo de la persona y la liquidación suele ser el camino más sano. “También hay casos en que una persona que enfrenta una insolvencia prolongada puede solicitar su liquidación voluntaria o quiebra aunque no tenga bienes”.

En su experiencia, actuar oportunamente puede marcar una diferencia significativa. Junto a su equipo ha renegociado más de $117 mil millones para más de 1.300 clientes y ha eliminado más de $15 mil millones en deudas mediante liquidaciones de personas naturales.

Sin embargo, las estadísticas disponibles aún presentan un vacío. La SIR no cuenta con cifras oficiales que permitan determinar cuántas empresas que ingresan a procesos de insolvencia son lideradas por hombres o mujeres.

La falta de este dato adquiere relevancia considerando que las mujeres representan el 40,6% de los microemprendimientos del país, según la VIII Encuesta de Microemprendimiento. Además, el especialista advierte que las deudas adquiridas por una empresa pueden terminar comprometiendo directamente el patrimonio personal de sus propietarios.

“Hoy en Chile no existe la responsabilidad limitada de la empresa respecto a los bancos: cuando pides un crédito, siempre vas a quedar como aval, codeudor solidario y fiador. Entonces tu patrimonio personal siempre va a responder por esa deuda”, advierte.

Romper con el estigma de la quiebra

Ante este escenario, el abogado plantea la necesidad de tomar distancia emocional de las dificultades financieras y actuar antes de que la deuda se vuelva insostenible. También busca cambiar la percepción que existe en torno a la quiebra como un fracaso definitivo.

“La quiebra es un instrumento legal, no una condena. Es un proceso con inicio, desarrollo y fin, y al otro lado hay un piso limpio desde donde volver a construir. He asesorado cliente que quebraron con deudas de más de 100 millones y hoy están bancarizados nuevamente, algunos incluso con crédito hipotecario”.

Con más de 150 empresarios acompañados en procesos de cierres ordenados y entre 110 y 115 solicitudes admisibles cada mes, el abogado proyecta que la brecha entre hombres y mujeres seguirá ampliándose mientras la renegociación no sea conocida como una herramienta preventiva que permite proteger el patrimonio antes de que la liquidación aparezca como la única alternativa.