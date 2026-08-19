Manila Esposito: la gimnasta que calló las críticas sobre su cuerpo ganando tres medallas

Manila Esposito cerró el Europeo de Gimnasia Artística 2026 con tres medallas y un mensaje dirigido a quienes cuestionaron su apariencia física en redes sociales. La gimnasta italiana, doble medallista olímpica en París 2024, recibió comentarios sobre el tamaño de sus piernas antes de la competencia y optó por no responder directamente a sus detractores. En su lugar, volvió de Zagreb con un oro y dos platas.

¿Quién es Manila Esposito?

Esposito nació en Nápoles y es una de las gimnastas más destacadas de la selección italiana. El próximo 2 de noviembre cumplirá 20 años. Comenzó a entrenar gimnasia a los 5 años en la Ginnastica Civitavecchia y posteriormente continuó su formación en la Accademia Internazionale de Brescia.

Su trayectoria internacional incluye dos medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos de París 2024: una plata en la competencia por equipos y un bronce en barra de equilibrio.

En 2026, Esposito volvió a ubicarse entre las protagonistas de la gimnasia italiana tras su actuación en el Campeonato Europeo disputado en Zagreb.

La gimnasta consiguió el oro en la prueba individual de suelo, además de dos medallas de plata: una en barra de equilibrio y otra junto a Italia en la final por equipos. En esta última competencia compartió equipo con Elisa Iorio, July Marano y Giulia Perotti.

Italia terminó la 37ª edición del Europeo de gimnasia artística con nueve medallas: una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.

“Preferí responder con hechos”

Los resultados llegaron después de que Esposito recibiera mensajes de odio relacionados con su cuerpo y, particularmente, con el tamaño de sus piernas.

En conversación con el diario italiano La Repubblica, la gimnasta explicó que decidió no responder públicamente a esos comentarios antes de la competición.

“No es agradable leer estos comentarios. Pero no di una respuesta por escrito; preferí responder con hechos. Diría que estas medallas son más que una simple revancha”, explicó.

La deportista también cuestionó la importancia que algunas personas le entregan a las opiniones sobre el físico de otras personas en redes sociales. “Es increíble que en 2026 todavía haya gente comentando sobre el físico de hombres y mujeres: no tiene sentido, todos somos diferentes, no existe un estereotipo de belleza o perfección al que aspirar”, señaló.

Esposito agregó que esta situación no debería limitarse a la gimnasia ni al deporte.

“Estoy contenta conmigo misma; me gusto como soy. Y si no tuviera mi físico, probablemente no habría logrado muchos de estos resultados. Respondí de la mejor manera posible, con estas medallas y sin rebajarme a su nivel”, afirmó la mujer.

El respaldo de la Federación Italiana de Gimnasia

Después del campeonato, el presidente de la Federación Italiana de Gimnasia (FGI), Andrea Facci, condenó los comentarios dirigidos contra la deportista y los calificó como “indecentes episodios de humillación corporal”.

El dirigente destacó que Esposito es una “gimnasta extraordinaria y atleta olímpica” y cuestionó los mensajes publicados contra ella.

“Hoy en día, los tristemente célebres ‘leones del teclado’ gozan de demasiada impunidad y nunca rinden cuentas por su comportamiento, que a menudo atenta contra la dignidad de los demás, incluso de menores, y en nuestro caso, de atletas que representan a Italia”, dijo Facci a la agencia ANSA.

El presidente de la FGI explicó que esperó hasta el término del campeonato para pronunciarse y evitar que la situación distrajera al equipo italiano.

También afirmó que se debe encontrar una manera de detener a quienes realizan este tipo de ataques y advirtió sobre el daño que pueden provocar en niñas y jóvenes.

También recibió apoyo desde Nápoles

La Ciudad Metropolitana de Nápoles también manifestó públicamente su respaldo a Esposito y expresó su “apoyo afectuoso y orgulloso” a la deportista nacida en Boscotrecase.

Sergio Colella, concejal de Deporte y Juventud de la ciudad, expresó la “plena solidaridad y apoyo” del organismo ante los que calificó como “ataques gratuitos e injustificados” sufridos por la gimnasta en redes sociales.

Colella sostuvo que Esposito demostró ser una campeona “no sólo en el deporte, sino también en la vida” y destacó que sus resultados constituyen una respuesta a quienes la atacaron.

El próximo objetivo: el Mundial de Rotterdam

Tras su participación en Zagreb, Esposito ya tiene un nuevo desafío en el calendario: el Campeonato Mundial de Gimnasia, que se disputará en Rotterdam en octubre.

La gimnasta regresará a Civitavecchia y continuará su preparación en Brescia junto a su equipo. “Volveré a Civitavecchia. En Brescia, tenemos que prepararnos para el Campeonato Mundial en Rotterdam en octubre; queremos hacer aún más”, sentenció.