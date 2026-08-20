Cómo el juicio de una madre acusada de matar a sus hijos reabre el debate sobre la psicosis posparto

Sus síntomas incluían alucinaciones y delirios que comenzaron tras el nacimiento de su tercer hijo.

“Era incapaz de ajustar su comportamiento a las normas legales y no comprendía la ilicitud de su acto”, declaró el miércoles Paul Zeizel, psicólogo clínico y forense.

Por su parte, la fiscalía sostuvo que ella tomó la decisión calculada de matar intencionadamente a sus hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses.

En los casos de psicosis posparto —una afección poco frecuente considerada una emergencia médica—, las pacientes pueden experimentar manía, depresión o una combinación de ambas.

También sufren síntomas psicóticos, como escuchar voces que no existen.

En casos graves y poco comunes, pueden hacerse daño a sí mismas o a otras personas, o incluso llegar a matarlas.

Es una de las enfermedades más graves que puede sufrir una mujer tras dar a luz, según explicaron expertos a la BBC, aunque sigue sin estar clasificada en los manuales médicos de psiquiatría.

La enfermedad está cobrando mayor relevancia a medida que el juicio contra Clancy cumple un mes, y ha abierto un debate sobre las complicaciones de salud mental que pueden experimentar las mujeres después del parto.

Qué es la psicosis posparto

La psicosis posparto a menudo se manifiesta con síntomas anímicos como irritabilidad, cambios de humor, insomnio y lo que los profesionales médicos denominarían un estado similar al delirio, explicó a la BBC Susan Hatters-Friedman, profesora de psiquiatría forense de la Universidad Case Western Reserve.

“El término psicosis, en general, implica que la persona ha perdido el contacto con la realidad; esto suele incluir alucinaciones —oír o ver cosas que no están ahí— y delirios, que son creencias falsas y arraigadas que no concuerdan con la cultura de la persona”, señaló Hatters-Friedman.

Meghan Cliffel llevaba ocho meses de posparto tras el nacimiento de su segunda hija cuando empezó a tener alucinaciones.

Era un viernes de 2015 y acababa de terminar su jornada laboral en Nueva York. Se convenció de que la seguían, creyó que intentaban reclutarla para una secta y pensó que el mundo entero —incluido su marido— conspiraba contra ella y sus dos hijas.

Unas 24 horas después, fue trasladada a un hospital psiquiátrico, esposada a una camilla.

Allí pasó los siguientes 12 días recibiendo tratamiento para la psicosis posparto.

Los síntomas psiquiátricos, como los que experimentó Cliffel, pueden aparecer rápidamente, indicó Hatters-Friedman. Por ello, los expertos afirman que debe tratarse como una urgencia médica: una persona puede encontrarse bien y, de repente, perder el contacto con la realidad.