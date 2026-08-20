Caso Sartor y el fantasma de La Polar: la jueza vuelve a poner rol de directores en el banquillo

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¡Buenas y feliz jueves! Antes de hablar de lo que se viene, una pregunta incómoda: ¿Dónde estaba la CMF?

Esta semana el Caso Sartor cruzó una frontera con las prisiones preventivas de varios de sus protagonistas y pérdidas para los inversionistas que rondan los US$190 millones.

Para El Semanal hay un dato imposible de ignorar: advertimos y destapamos los problemas de Sartor en noviembre de 2021, poniendo la lupa sobre valorizaciones, conflictos de interés, liquidez y operaciones que merecían, como mínimo, un doble clic del regulador.

La CMF recién apretó el botón rojo en noviembre de 2024, cuando suspendió los aportes a los fondos después de detectar que una parte relevante de sus recursos terminaba financiando créditos vinculados a directores y accionistas de la administradora.

Tres años entre la alarma y la intervención. US$190 millones después, la pregunta ya no es solo qué hicieron los controladores de Sartor, sino dónde estaba el regulador y por qué demoró tanto en actuar.

Y de tribunales a Wall Street, donde también hay señales que conviene no ignorar. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años llegó a 5,33%, su mayor nivel desde 2007. Detrás hay una mezcla incómoda: déficits fiscales gigantes, una montaña creciente de deuda, petróleo sobre US$90, temor a más inflación y una carrera por la inteligencia artificial que está consumiendo cantidades monumentales de capital.

La tensión fue suficiente para que este miércoles el Tesoro de Estados Unidos sacara una herramienta de emergencia de la caja: anunció que al menos duplicará sus operaciones de recompra de bonos de entre 10 y 30 años. La deuda de Estados Unidos superó los US$ 40 trillones. El mercado reaccionó inmediatamente: bajaron las tasas largas y el dólar cayó a mínimos de tres meses.

Pero ojo con confundir el rebote con el diagnóstico. Wall Street tiene hoy tres frentes abiertos: bonos que pagan cada vez más, petróleo en ascenso y tecnológicas bajo presión.

También en esta edición de El Semanal Exprés: Sartor, la jueza y por qué el caso pone la lupa en el rol de los directores. Además, ¿recesión o estancamiento?; el sabor amargo que dejó en los que participaron en el Comité de Hacienda para impulsar exportación de servicios financieros

Y por último, SQM: volvió la máquina del litio y Codelco celebra; y la trastienda de la decisión de LarrainVial de cerrar temporalmente la llave a nuevos aportes a su fondo estrella

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SARTOR, LA JUEZA Y EL ROL DE LOS DIRECTORES

Caso Sartor: la advertencia que vuelve a poner a los directores bajo la lupa. Entre las duras palabras de la jueza Paulina Moya al resolver las cautelares hubo un mensaje que trasciende al caso: ser director no es un cargo honorífico y el “yo no sabía” tiene límites. Fue clara al decir que los directores no pueden escudarse en que “solo recibían papeles e informes”, como argumentaron varios.

No hay que olvidar que la Fiscalía asegura que el caso involucra aproximadamente US$200 millones en perjuicios. Tampoco que es el primer gran debut de la nueva Ley de Delitos Económicos.

Al dictar prisión preventiva, la jueza Paulina Moya cuestionó duramente a los directores por gestionar los fondos como una “tesorería” propia y anteponer intereses personales al patrimonio del fondo, incurriendo en conflictos de interés y uso indebido de recursos. La magistrada destacó la existencia de inversiones riesgosas en sociedades relacionadas y acciones de encubrimiento, como la eliminación de chats y correos institucionales, justificando así las medidas cautelares.

El cuestionado directorio estaba integrado por Pedro Pablo Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Michael Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski y Rodrigo Bustamante García.

El punto sensible para el mercado es hasta dónde llega la responsabilidad de un director. No basta necesariamente con no haber ejecutado una operación cuestionada. Sentarse en un directorio implica informarse, preguntar, exigir antecedentes y reaccionar frente a señales de alerta. En otras palabras: cobrar la dieta también viene con deberes.

Y aquí aparece inevitablemente el fantasma de La Polar. Después del escándalo de 2011, la entonces SVS sancionó no solo a ejecutivos, sino también a directores por incumplir sus deberes de cuidado y diligencia. La gran lección que dejó ese caso para los gobiernos corporativos chilenos fue que “no sabía” dejó de ser una defensa suficiente cuando existían antecedentes que un director diligente debía cuestionar.

Las lecciones que está dejando Sartor. La sensación en el mercado es que este caso puede marcar un antes y un después. Y que recién estamos viendo la primera parte. Sartor construyó durante años una red de inversiones, financiamiento y relaciones que atravesó buena parte del mercado de capitales. Por eso, a medida que siga avanzando la investigación, probablemente seguirá salpicando hacia distintos rincones del sistema, asegura una fuente que ha seguido el caso desde el arranque.

Cabe recordar que el martes el tribunal dio por acreditados seis de los siete delitos imputados por la Fiscalía y dejó en prisión preventiva a Michael Clark (controlador de la U), Pedro Pablo Larraín, su hermano Carlos Larraín y Sergio Yáñez.

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LA AMARGA SORPRESA DEL PIB

Recesión técnica: el “bencinazo”, la inversión y el debate sobre qué frenó a Chile. El martes el Banco Central confirmó que la economía cayó en recesión técnica durante la primera mitad del año. La discusión ahora no es tanto semántica —dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada— sino qué la provocó, cuánto daño dejó y, sobre todo, si la economía tiene suficiente fuerza para salir rápido.

Los datos son difíciles de maquillar. El PIB cayó 0,2% interanual en el segundo trimestre, seis décimas por debajo de lo que esperaba el Banco Central en el IPoM de junio. La inversión no creció, construcción y obras cayó 2,4% y acumula cuatro trimestres de contracción, mientras el consumo privado desaceleró con fuerza. Y la recesión técnica también aparece en el PIB no minero: echarle toda la culpa al cobre no funciona.

¿Qué pasó? Ahí comienza el debate. El presidente del Santander Chile y ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. se sumó a lo que dijo el exministro de Hacienda Mario Marcel: le pone bastante peso al “bencinazo”. El salto de los combustibles golpeó directamente el ingreso disponible de las familias y coincidió con un desplome casi “brutal” –según sus palabras en T13Radio– de las expectativas de los consumidores desde mediados de marzo.

Pero su mirada más allá de la actual coyuntura es más preocupante. “La situación de actividad económica en Chile es preocupante. Llevamos 12 años creciendo muy poco, y este año ha sido particularmente bajo, muy inferior a lo que se esperaba”.

Hay otra explicación menos tranquilizadora: el shock de combustibles habría encontrado una economía que ya venía débil. La construcción lleva un año cayendo, la inversión en maquinaria perdió velocidad y la actividad no minera prácticamente no se ha expandido durante los últimos ocho meses.

El segundo semestre será el árbitro. Para que Chile termine 2026 creciendo entre 0,9% y 1,2%, la economía tendría que expandirse en promedio entre 2% y 2,6% durante la segunda mitad del año. Es una vara bastante alta después del primer semestre que acabamos de conocer. Si aparece ese rebote, la tesis del shock transitorio gana fuerza.

Y eso complicaría bastante a Hacienda. El CFA advierte que todavía faltan medidas concretas para cumplir las metas y que la deuda tiene una alta probabilidad de superar el nivel prudente de 45% del PIB desde 2029. Crecer era una parte importante de la solución fiscal; crecer menos transforma el ajuste en algo bastante más doloroso.

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Un mensaje de Novandino

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UN CHICAGO BOY QUE NO TERMINÓ SIENDO CHIGAGO BOY

Ricardo Ffrench-Davis: el Chicago Boy que tomó otro camino. Estudió en Chicago junto a los arquitectos del modelo de la dictadura, pero tomó otro camino. En La Mesa, Andrea Costa-Allendes, autora de un nuevo libro sobre Ffrench-Davis, repasa su trayectoria y explica por qué sostiene que el verdadero boom chileno llegó con las correcciones de la democracia.

“Él no se considera un revolucionario, se considera un reformador. Tiene ideas claramente progresistas, pero entendiendo las limitaciones del juego democrático y siempre con este lema de ampliar el espacio de lo posible”, explica Costa-Allendes.

Una de sus grandes batallas intelectuales ha sido contra el relato del llamado “milagro económico chileno”.

“Ffrench-Davis ha sido persistente, terco si tú quieres, en criticar este modelo desde que empezó la dictadura hasta el día de hoy”, dice la autora. Y agrega el dato que él lleva décadas repitiendo: durante la dictadura la economía creció en promedio 2,9%, frente al 7% de los años 90.

Ahí está probablemente la discusión más interesante del libro. Los defensores del modelo sostienen que ese crecimiento de los 90 fue posible gracias a las reformas estructurales realizadas bajo Pinochet. Ffrench-Davis discrepa.

“Para Ricardo, los éxitos de los noventa se debieron a cambios importantes. No fue el modelo intacto”, dice Costa-Allendes. Entre ellos menciona mayor recaudación tributaria, impulso a la inversión, el encaje a los capitales, una mayor administración del tipo de cambio y programas sociales que permitieron reducir fuertemente la pobreza.

Pero Ffrench-Davis tampoco ahorra críticas a su propio sector. Y ahí aparece una de las frases más interesantes de la conversación:

“El gran error de la izquierda fue haberse olvidado del crecimiento”. Para él, dice Costa-Allendes, la centroizquierda perdió impulso desde fines de los 90 y dejó de empujar reformas orientadas a inversión, productividad, pymes, investigación y desarrollo y políticas de desarrollo productivo.

Y está la historia del cargo que nunca llegó. Ffrench-Davis estuvo tres veces cerca de ser consejero del Banco Central. La primera, en 1989, rechazó el nombramiento porque debía llevar la firma de Augusto Pinochet.

“Él dijo: ‘Yo no puedo’. Eso muestra su integridad y su ética inquebrantable”, relata Costa-Allendes. Años después, Ricardo Lagos llegaría incluso a pedirle disculpas públicamente por no haber conseguido llevarlo al Consejo.

El libro llega además hasta las discusiones del Chile actual. Costa-Allendes cuenta que Ffrench-Davis sigue convencido de que el país puede recuperar el crecimiento con una combinación de economía de mercado, inversión, desarrollo productivo y mayor inclusión.

La conversación completa en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

–Arrancó mal la reunión de Hacienda para convertir a Chile en una potencia regional de servicios financieros. Al menos es el comentario de cuatro fuentes que participaron en la primera reunión del grupo de trabajo público-privado que convocó el ministerio el martes pasado. “Liviano y con poca preparación“, es como dos de los participantes describieron al que lideró la discusión, Alexandro Cea, secretario ejecutivo del Comité Público-Privado de Exportación de Servicios.

El objetivo del comité es identificar y eliminar las trabas que complican que AGF, gestores de patrimonio y otras firmas del sector financiero exporten sus servicios a clientes extranjeros. La mesa de trabajo incluye a Hacienda, la CMF, el Banco Central, el SII y representantes de bancos, fintech y administradoras de fondos. El sector ya exporta más de US$ 3.000 millones al año y genera entre 30 mil y 40 mil empleos, según el Ministerio.

La reunión del martes la encabezaron Eugenio Symon, el Coordinador de Mercado de Capitales del ministerio, y Francisca Álamos, la jefa de la Oficina de Mercado de Capitales, pero el que hizo la presentación y respondió las preguntas de los ocho participantes del sector privado presentes fue Cea. Fue él quien reveló para sorpresa de los presentes que el foco sería impulsar las asesoría de inversión/intermediación de valores.

El representante del Banco Central preguntó el diagnóstico en la que se basaba esa decisión y según una de las fuentes la respuesta de Cea fue “muy poco fundamentada”. Otro de los participantes tildó las respuestas como “vagas” y enfatizó que “el mundo financiero es mucho más amplio”.

Cabe mencionar que el nombramiento de Álamos al comité y al grupo que elabora la reforma al mercado de capitales no ha estado libre de polémicas. En la industria financiera no son pocos los que apuntan a su falta de experiencia para las responsabilidades que tendrá para una reforma tan importante para la economía.

Reunión en Carey. El plan de Hacienda es mandar el proyecto al Congreso en septiembre. La Comisión para el Mercado Financiero ha estado reuniéndose con representantes del mercado para escuchar sus propuestas. Uno de los encuentros que más ruido hace es que tuvo lugar a fines de julio en las oficinas de Carey, el estudio de abogados donde hasta hace unos meses era socio Diego Peralta, Director General Jurídico de la CMF.

En la reunión participó la presidenta de la CMF Catherine Tornel pero la coordinación estuvo a cargo del socio de Carey, Salvador Valdés. Participaron ejecutivos de la bolsa, Felipe Porzio de LarranVial, entre otros. Había varios emisores de instrumentos financieros entre los cuales algunos son clientes de Carey. El encuentro no se registró en la plataforma de lobby porque fue a pedido de Hacienda.

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– SQM: volvió la máquina del litio y Codelco celebra. Los números del segundo trimestre confirman que el nuevo cambio de ciclo del litio ya se está sintiendo con fuerza en la minera. SQM ganó US$660 millones entre abril y junio, un salto de 647% frente al mismo período del año pasado. En el primer semestre, las utilidades ya suman US$1.025 millones, 354% más. Y una parte importante pasarán a la nueva empresa que se formó en la alianza con Codelco

En el segundo trimestre SQM vendió un récord de más de 84 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). Pero la gran diferencia estuvo en el precio: Novandino –la sociedad con Codelco que opera en el Salar de Atacama– logró un precio promedio de US$21,80 por kilo, 23% más que en el trimestre anterior y 160% sobre hace un año.

También ayer se supo que la SEC, el regulador de Wall Street, terminó su investigación por corrupción y no presentará cargos ni sanciones.

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– El mercado laboral que inquieta a los chilenos. Una nueva encuesta de Ipsos pone números a una sensación que viene apareciendo hace rato en los datos: para una amplia mayoría, el problema ya no es solamente encontrar pega, sino la calidad de la pega disponible. Un 72% dice que los salarios actuales no alcanzan para cubrir el costo de la vida y apenas 9% piensa lo contrario. Entre las mujeres, el pesimismo llega al 80%.

Y conseguir trabajo tampoco parece fácil. El 68% cree que hoy es más difícil encontrar empleo que hace un año —entre los cesantes sube a 78%— y 63% considera que no existen suficientes oportunidades para quienes quieren trabajar.

Ojo con otro dato que debería preocupar a La Moneda: empleo y calidad del trabajo ya aparecen como la cuarta prioridad para el Gobierno, mencionada por 29% de los encuestados, prácticamente empatada con inflación (30%) y solo detrás de delincuencia (59%) y salud (37%). Entre los cesantes, la preocupación por empleo salta a 42%.

Y se empieza a erosionar otra vieja promesa chilena: 53% ya no cree que un título universitario garantice a largo plazo un empleo de calidad.

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– Una señal interesante – o preocupante– para la bolsa local. LarrainVial decidió cerrar temporalmente la llave a nuevos aportes en LV Enfoque, su exitoso fondo de acciones chilenas. La razón no es falta de interés, sino más bien lo contrario: la administradora quiere evaluar si la liquidez actual del mercado permite seguir recibiendo plata sin complicar la gestión del fondo.

Hay plata buscando acciones chilenas, pero no necesariamente suficientes acciones líquidas donde ponerla. LarrainVial dice que, dado el dinamismo de los últimos meses, considera prudente observar si los actuales niveles de liquidez de la bolsa se sostienen antes de seguir aceptando nuevos recursos. El cierre no es total. Se mantendrán los aportes asociados a planes de inversión sistemática ya contratados y la reinversión automática de dividendos. Para el resto, por ahora, la puerta queda cerrada.

El dato tiene una segunda lectura interesante: después de años en que el problema de la bolsa chilena era que faltaban compradores, ahora aparece un fondo diciendo, básicamente, ojo, que recibir demasiada plata también puede transformarse en un problema. Una pequeña señal de los nuevos tiempos que vive el mercado local.

Enfoque acumula una rentabilidad de casi 12% este año y tenía alrededor de $400.000 millones en activos bajo administración al cierre de 2025, unos US$440 millones aproximadamente. Es el mayor fondo mutuo de acciones chilenas de su categoría.

Entre los grandes operadores locales dicen que Enfoque es muy grande y tiene el poder para influenciar precios. Los que lo siguen de cerca destacan sus grandes posiciones “cortas” en Copec, Enel y Colbún. Por el otro lado están “largos” en Salfacorp. “Esa estrategia los complicó en los últimos días”, dice el administrador de un fondo rival. “Copec sorprendió al alza con sus resultados y Salfacorp a la baja”.

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– Y ya que estamos hablando de corredoras… Nevasa nuevamente en problemas. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó con UF 6.000 —unos $240 millones— a Nevasa Corredores de Bolsa por entregar información que mostraba una posición patrimonial y de solvencia mejor que la real. La investigación se originó en una revisión de la CMF a las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia de la corredora durante 2023. El regulador calificó las infracciones como “graves”.

El caso tiene dos capítulos. El primero ocurrió en agosto de 2023, cuando Nevasa contabilizó como cobrado un cheque por unos $331 millones de un cliente, Inversiones Santa Bernardita, pese a que estaba mal emitido y nunca fue depositado. El efecto fue mejorar artificialmente sus indicadores.

El segundo problema es más estructural. Entre enero y agosto de 2023, Nevasa mantuvo como vigente una deuda largamente vencida de Santa Bernardita, que fluctuó entre $225 millones y $516 millones. Según la CMF, mediante sucesivas compras y ventas de acciones la corredora iba renovando contablemente la fecha de la cuenta por cobrar, pese a que el cliente arrastraba saldos negativos desde mayo de 2021. La normativa obliga a excluir del patrimonio depurado activos impagos por más de 30 días.

El presidente de Nevasa, Eduardo Muñoz, sostuvo que la compañía no comparte la decisión y que apelará ante las instancias correspondientes. Según explicó, no existe perjuicio a terceros ni ocultamiento de información, sino discrepancias de criterio.

La sanción llega con Nevasa todavía bajo la sombra del caso Itaú. En febrero de 2025, Banco Itaú Chile presentó una querella por administración desleal contra su exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores, y tres ejecutivos vinculados a Nevasa. El banco sostuvo que entre 2021 y 2024 se realizaron operaciones spot y forward de dólares en las que Nevasa aparecía sistemáticamente como contraparte beneficiada, utilizando funciones de la plataforma Datatec que permitían registrar transacciones con precios correspondientes a momentos anteriores del día.

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