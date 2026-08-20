Héctor Cossio: “El Presidente José Antonio Kast se ha graduado de iliberal”

El editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, abordó las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno en materia de seguridad y advirtió que las atribuciones que la propuesta busca entregar al Ejecutivo permiten afirmar que “el Presidente José Antonio Kast se ha graduado de iliberal”.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Cossio puso en duda que una iniciativa de estas características tenga posibilidades de ser aprobada en el Congreso y planteó que el objetivo político del Ejecutivo podría estar precisamente más allá de su viabilidad legislativa.

“Creo que, efectivamente, es difícil que este tipo de cosas puedan prosperar en el Congreso por esta mirada, digamos, porque saben en el fondo que eso no va a ser posible, por lo tanto, el objetivo no es ese”, sostuvo.

A su juicio, la apuesta estaría en instalar la discusión y generar efectos políticos incluso si las modificaciones finalmente no consiguen los votos necesarios.

“El objetivo es poner este tema en el debate, en la discusión pública, asegurar bases de apoyo y dar golpes de efecto. Eso es ya complejo y es de cuidado”, afirmó.

Sin embargo, para Cossio, el principal problema no radica exclusivamente en si las reformas consiguen avanzar en el Parlamento. El editor general de El Mostrador advirtió que el solo hecho de que el Gobierno haya decidido presentar determinadas atribuciones presidenciales constituye una señal política en sí misma.

“Lo peligroso, y aquí vamos al centro del tema, es que independiente que tú puedas pensar que esto no va a prosperar en el Congreso, ya lo estás diciendo, ya lo estás proponiendo”, señaló.

En esa línea, sostuvo que las facultades incluidas en el proyecto no pueden entenderse simplemente como ideas que surgieron durante el debate, sino como propuestas que fueron consideradas y respaldadas antes de ser incorporadas a la reforma.

“Vale decir que las prerrogativas, las atribuciones que se confiere el Presidente de la República en este proyecto de ley de reforma constitucional son cosas, desde luego, que están pensadas, analizadas y que comparten”, afirmó.

Es precisamente ese punto el que, según Cossio, permite hacer una evaluación política del Gobierno más allá de cuál sea el destino de las modificaciones en el Congreso.

“Ese tipo de atribuciones hacen al Presidente José Antonio Kast, insisto, independiente de que pase o no en el Congreso, el mero hecho de verlas presentadas, hacen que el Presidente se gradúe de iliberal”, concluyó.