La comunicadora Francisca García-Huidobro lanzó una dura crítica contra la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, a quien cuestionó por la actuación de la cartera frente a distintas controversias relacionadas con los derechos de las mujeres.

Los dichos ocurrieron durante un nuevo capítulo de “Di la verdad Rosa”, espacio que García-Huidobro comparte con la actriz Ingrid Cruz. Allí, la conductora retomó una discusión que había abordado previamente en “Plan Perfecto” de CHV y apuntó a lo que considera una falta de reacción del Ministerio de la Mujer. “No tenemos ministra”, afirmó.

Uno de los episodios mencionados por García-Huidobro fue la controversia generada por Emiliano Fernández, integrante del espacio de streaming “La Cofradía”, quien a comienzos de agosto negó la existencia del femicidio y de una violencia específica contra las mujeres. La comunicadora ya había cuestionado públicamente esas declaraciones.

García-Huidobro también criticó la posición adoptada por la ministra Judith Marín frente al proyecto “Escucha su corazón”, ingresado al Congreso el pasado 25 de junio y que busca modificar el Código Sanitario para regular la información sobre actividad cardíaca embrionaria o fetal antes de una interrupción del embarazo. El proyecto continúa oficialmente en tramitación.

La iniciativa provocó cuestionamientos luego de conocerse que su articulado condicionaba la realización del procedimiento a que la mujer aceptara escuchar la actividad cardíaca, aunque posteriormente sus impulsores introdujeron modificaciones al texto. En julio, Marín evitó respaldar o rechazar la propuesta y señaló que correspondía al Congreso resolver su tramitación.

“La ministra de la Mujer es una mujer evangélica, ella antepone sus creencias y sus intereses al estado general que es laico. Chile es un país laico, libre de culto. Ser ministra te hace ser ministra de todos los chilenos y chilenas. Incluso de las ateas, de las lesbianas, de todas”, sostuvo Fran.

Para García-Huidobro, la actuación de la cartera representa un retroceso. “Avanzamos dos pasos, retrocedemos diez”, sostuvo durante el programa, antes de cuestionar directamente a la secretaria de Estado por lo que considera una influencia de sus convicciones religiosas en su gestión.

La conductora incluso ironizó con que la repartición debería llamarse el “Ministerio del Silencio” y dirigió su crítica directamente a Marín: “Eres una vergüenza. Te lo digo como mujer”. Agregó que, a su juicio, la secretaria de Estado “va a pasar a la historia como la ministra que no hizo nada”.

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Judith Marín asumió el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género el 11 de marzo de 2026, con el inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Antes de asumir había enfrentado cuestionamientos por sus posiciones en materias como el aborto, aunque posteriormente sostuvo que la legislación vigente sobre las tres causales era “un tema cerrado” y que su gestión trabajaría por todas las mujeres.