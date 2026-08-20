Tinnitus: qué es ese ruido que vive en tu cabeza

Hola, espero que tu semana esté avanzando muy bien. ¿Te has fijado que los días están más largos por este lado del planeta? Un augurio de que la primavera se acerca. Con ella también se aproxima, para varios miles de personas, una época donde se incrementan los cuadros depresivos y con ellos crecen las tasas de suicidio.

No es un tema fácil de escribir, tratar, enfrentar, pero hay que hablarlo y visibilizarlo. Por ello te dejo un artículo que podría traer esperanza: un grupo del Instituto Neerlandés de Neurociencia ha identificado un posible marcador biológico vinculado a pensamientos suicidas graves. De ahí podría salir algún mecanismo para ayudar a la recuperación de muchas personas.

¿Sabes lo que es el tinnitus? Te cuento que se trata de un síntoma que se comporta como enfermedad y puede llegar a ser invalidante y afectar varias áreas de la vida. En el vodcast Voces de Salud Solidaria, una entrevista con la otorrinolaringóloga de la Clínica UAndes, María Constanza Beltrán, entrega información valiosa sobre este tema y lo más importante, te explica qué debes hacer y la importancia del tiempo de reacción. Deslízate más abajo para leer, ver y escuchar.

En Mito o Verdad lee sobre qué tan favorable o dañina puede ser para tus dientes el agua con gas. Y en La IA en Salud , un adelanto que puede parecer “poca cosa”, pero que abre un inmenso campo en la exploración del cerebro y sus enfermedades: un chip capaz de trabajar a la velocidad del cerebro humano ya fue inventado.

lee sobre qué tan favorable o dañina puede ser para tus dientes el agua con gas. Y en , un adelanto que puede parecer “poca cosa”, pero que abre un inmenso campo en la exploración del cerebro y sus enfermedades: un chip capaz de trabajar a la velocidad del cerebro humano ya fue inventado. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

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Identifican un marcador de pensamientos suicidas

Veinte mil personas mueren por suicidio cada año en el mundo. En Chile, se registran cerca de 1900 casos anuales según el Ministerio de Salud, con una tasa aproximada de 9,6 a 10,3 por cada 100 mil habitantes, afectando principalmente a hombres.

En los Países Bajos, casi cinco personas mueren cada día por suicidio. Por cada muerte, se producen alrededor de veinte intentos de suicidio. Sin embargo, a pesar del enorme impacto que esto tiene en las personas y sus seres queridos, los procesos biológicos relacionados con los pensamientos suicidas aún no se comprenden del todo.

Investigadores del Instituto Neerlandés de Neurociencia han identificado un posible marcador biológico vinculado a pensamientos suicidas graves.

Este hallazgo también podría ayudar a explicar por qué algunas personas se recuperan de estos pensamientos, abriendo así una nueva vía de investigación sobre la resiliencia y la prevención del suicidio.

Existe, además, una gran necesidad de un fármaco eficaz contra los pensamientos suicidas.

“Hemos encontrado indicios de que el cerebro humano no solo cambia durante los episodios de pensamientos suicidas graves, sino que también puede tener mecanismos que ayudan a algunas personas a recuperarse”, afirma el neuropsiquiatra del Instituto Neerlandés de Neurociencia, Lin Zhang. “Queremos comprender qué sucede cuando alguien tiene pensamientos suicidas”, añade. “Pero quizás sea aún más importante comprender qué ayuda a una persona a ser resiliente ante estos pensamientos”.

Un proceso biológico de los pensamientos suicidas

Zhang inició su investigación con donantes de cerebro del Banco de Cerebros de los Países Bajos. “Al principio solo teníamos dos grupos: aquellos con trastornos del estado de ánimo y aquellos sin ellos. Pero no encontramos una diferencia clara en el área que estudiamos”, dice Zhang.

Pero cuando el investigador agrupó a los donantes según la causa de su muerte, se observó un patrón diferente. El tejido cerebral de las personas que habían fallecido por suicidio o eutanasia mostró una clara diferencia con respecto al tejido perteneciente a las personas que habían muerto por causas naturales, independientemente de si a ese donante se le había diagnosticado un trastorno del estado de ánimo.

“Esto sugiere que los procesos biológicos vinculados a los pensamientos suicidas graves pueden ser parcialmente distintos de los vinculados a la depresión”, explica Zhang.

Zhang estaba particularmente interesado en un receptor muy específico: El P2RX7 que interviene en la forma en que las células reaccionan al estrés, la inflamación y el metabolismo energético.

Cuando los donantes fallecieron por suicidio o eutanasia, los niveles de P2RX7 en sus células nerviosas fueron significativamente más altos. Por lo tanto, es posible que las células nerviosas que lo expresan se comporten de manera diferente durante episodios de pensamientos suicidas intensos. Se necesita más investigación para comprender con exactitud el significado de esta diferencia.

Resiliencia ante los pensamientos suicidas

Zhang retomó la primera figura, que representa a los donantes que fallecieron por causas naturales. Si bien este grupo podría parecer que sirve únicamente como grupo de comparación, sus hojas médicas revelan una historia más compleja.

“Algunos de estos donantes habían tenido pensamientos suicidas o habían intentado suicidarse anteriormente”, afirma el profesor.

Sorprendentemente, los pensamientos suicidas previos no parecieron reflejar el mismo aumento de P2RX7.

Estos donantes experimentaron pensamientos suicidas en algún momento, por lo que es posible que sus niveles de P2RX7 fueran más altos. “Pero debido a su recuperación, esos niveles podrían haber disminuido nuevamente. Desafortunadamente, aún no podemos confirmarlo utilizando tejido cerebral recolectado en un solo momento”, agrega el neuropsiquiatra.

Los resultados plantean la posibilidad de que el gen P2RX7 cambie a medida que los pensamientos suicidas se intensifican o se debilitan.

“Si podemos monitorizar un marcador biológico como este a lo largo del tiempo, podría ayudarnos a comprender mejor cómo cambian los pensamientos suicidas. Esto podría resultar valioso en la práctica clínica”, afirma Zhang.

Probar el hallazgo en personas vivas

El siguiente paso consiste en investigar el receptor P2RX7 en personas vivas que actualmente experimentan pensamientos suicidas.

Investigadores del Centro Médico Universitario de Ámsterdam (Amsterdam UMC) planean utilizar la tomografía por emisión de positrones (PET) para medir las señales relacionadas con este receptor en el cerebro.

La investigación aún se encuentra en una fase inicial y todavía se desconoce si el P2RX7 puede indicar de forma fiable la presencia o la gravedad de los pensamientos suicidas.

“Espero que con el tiempo pueda convertirse en un biomarcador útil. Pero primero, debemos averiguar si podemos observar el mismo patrón en personas vivas”, precisa Zhang.

Para los investigadores el tema no es solo científico. Su investigación ha atraído la atención de personas que han experimentado pensamientos suicidas, y algunas les escriben con regularidad.

Su mensaje para ellas es de esperanza: “Tu cerebro te quiere más de lo que imaginas. Cada célula de tu cuerpo lucha contra tus pensamientos suicidas. Aunque no lo parezca, la recuperación es posible”.

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Tinnitus: cuando el ruido está dentro de tu cabeza

¿Sabes qué es el tinnitus? Tal vez conoces a alguien que lo tiene, pero si no sabes, te doy una pista: has sentido un sonido persistente en el oído, un pito. Quizá desapareció, pero ¿te imaginas que ese ruido te acompañe para siempre?

Eso le pasó a la protagonista de este artículo, despertó en medio de la noche oyendo un ruido que nadie más escuchaba.

“Lo primero que pensé fue que venía desde afuera. Miré a la calle, busqué algo que pudiera explicarlo. Pero no había nada’’, así recuerda Marie Claire el momento en que comenzó a vivir con tinnitus.

El ruido estaba dentro de su cabeza.

“Era un pito que no existía afuera”, cuenta. Y lo más desconcertante era que nadie más podía escucharlo. Durante cerca de un mes, el sonido comenzó a interferir con su sueño y con su vida cotidiana. La experiencia también trajo angustia: si no había una fuente externa, ¿de dónde venía?

El tinnitus es frecuente: se calculan que entre el 10% y el 25% de los adultos lo padecen. La primera clave es entender que el tinnitus no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma.

“Se trata de la percepción de un sonido sin que exista una fuente sonora externa que lo esté produciendo. Puede sentirse como un pito, zumbido, silbido, chicharra u otros sonidos. Y puede aparecer de manera ocasional o permanecer durante largos períodos. Cuando es persistente, puede alterar el sueño, dificultar la concentración y generar ansiedad”, explica la otorrinolaringóloga de Clínica Universidad de los Andes, María Constanza Beltrán.

Las causas pueden ser diversas. La exposición al ruido es una de las más relevantes, pero también pueden existir otras condiciones asociadas al sistema auditivo o a la salud general.

Por eso, la aparición de un ruido nuevo y persistente no debería simplemente ignorarse. La evaluación permite determinar si existe una causa que pueda ser identificada y tratada.

Una de las situaciones que requiere especial atención es cuando el tinnitus aparece acompañado de una pérdida auditiva súbita.

En esos casos, explica la especialista, es importante consultar rápidamente, dentro de los primeros siete días, porque hoy existen tratamientos que pueden ser más efectivos cuando se administran de manera oportuna.

La recomendación es no normalizar un cambio repentino en la audición.

Existe un tipo de tinnitus que se percibe de manera pulsátil, siguiendo el ritmo del corazón. Si llegas a sentirlo es muy importante decirlo durante la consulta, porque puede requerir una evaluación diferente para determinar su origen.

La clave es no asumir que todos los tinnitus son iguales. El tipo de sonido, su aparición y los síntomas que lo acompañan entregan información relevante para el diagnóstico.

Tratamientos y terapias

No existe una única respuesta ni un tratamiento universal. El abordaje depende de la causa, de las características del tinnitus y de la situación particular de cada paciente.

En algunos casos puede ser necesario tratar la causa que está detrás del síntoma. En otros, se pueden utilizar estrategias destinadas a disminuir la percepción del ruido y su impacto sobre la vida cotidiana.

Entre ellas aparecen las terapias de sonido, el uso de audífonos cuando existe pérdida auditiva, además de apoyo psicológico y psicoeducativo.

Porque el impacto del tinnitus no se puede medir solamente por el sonido que describe el paciente.

“Dos personas pueden percibir un ruido similar y vivirlo de maneras completamente distintas. Para una puede ser apenas una molestia ocasional; para otra puede convertirse en una fuente permanente de angustia, afectar el sueño, la concentración y su calidad de vida”, señala la otorrinolaringóloga.

Prevenir y cuidados

Es importante la prevención: proteger la audición frente a la exposición excesiva al ruido. Conciertos, ambientes laborales ruidosos, audífonos utilizados a un volumen demasiado alto y una exposición prolongada son factores que pueden contribuir al daño auditivo.

No se trata de dejar de escuchar música o evitar los espacios que disfrutamos, sino tomar medidas para reducir la exposición acumulativa. También es importante realizar controles auditivos cuando corresponde y prestar atención a cambios en la capacidad de escuchar.

Sobre la investigación que se está desarrollando al respecto y más, puedes enterarte escuchando la entrevista completa AQUÍ

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Mito o Verdad: ¿Agua con gas para cuidar tus dientes?

Hace unas semanas vimos cuál era el mejor líquido para tomar los medicamentos. El agua superaba a jugos, bebidas y refrescos. Ahora la pregunta tiene que ver con los efectos de los líquidos que bebemos sobre nuestros dientes.

El resultado de un nuevo estudio compara los efectos de diferentes bebidas sobre la acidez bucal. Revisemos qué sugiere.

Cuando el pH de la boca desciende por debajo de 5,5, los ácidos comienzan a disolver el esmalte dental. El nuevo estudio analizó más allá de la acidez de las bebidas y demostró que, si bien el agua con gas reduce el pH de la boca, lo hace en menor medida que los refrescos. Los resultados sugieren que el agua con gas sin azúcar puede ser mejor para los dientes que los refrescos azucarados.

“Muchas personas están cambiando los refrescos por agua con gas, y nuestros hallazgos sugieren que el agua con gas sin azúcar puede ser una alternativa de menor riesgo a los refrescos, cuando se consume con moderación y junto con buenas prácticas de higiene bucal”, explicó la estudiante de posgrado en Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Purdue, Wajiha Zulfiqar.

Estos resultados fueron presentados en NUTRITION 2026 , la reunión anual más importante de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, celebrada en National Harbor, Maryland, en las afueras de Washington, D.C.

Aunque los estudios han demostrado que los refrescos azucarados pueden contribuir a la erosión dental al reducir el pH de la boca por debajo de 5,5, se sabe menos sobre cómo afectan las aguas con gas sin azúcar a la acidez bucal.

Para obtener más información, los investigadores midieron cómo los refrescos azucarados, el agua con gas normal, el agua con gas enriquecida con calcio y el agua natural afectaban la acidez bucal (o pH salival) en 20 adultos. Utilizaron a los mismos participantes para todas las bebidas con el fin de minimizar las diferencias individuales que pudieran afectar los resultados.

“La comparación directa de diferentes bebidas mediante el mismo marco experimental nos permitió evaluar los efectos del agua con gas en relación con los refrescos —una bebida de mayor riesgo— y el agua natural como referencia neutra. Además, al medir la respuesta bucal en tiempo real, en lugar de limitarnos a analizar la acidez de la bebida como en otros estudios, nuestra investigación ofrece una comprensión más realista de cómo estas bebidas pueden afectar la salud bucal”, señaló Zulfiqar.

Los investigadores descubrieron que el refresco acidificaba la boca en mayor medida, lo que resultaba en un pH salival significativamente menor que el del agua tanto a los 2 como a los 20 minutos después de su consumo.

El agua con gas sin azúcar y sin calcio provocó una disminución temporal del pH salival a los 2 minutos, mientras que el agua con gas enriquecida con calcio mostró una disminución a los 5 minutos. En ambos casos, el pH salival volvió a niveles cercanos a los iniciales a los 20 minutos.

También descubrieron que, tras consumir tanto el refresco como el agua con gas, la saliva restablecía rápidamente la acidez bucal, manteniendo el pH por encima del nivel que daña el esmalte.

Los investigadores señalan que el estudio solo midió cambios a corto plazo en el pH salival. En la vida real, el riesgo de daño al esmalte depende de factores como la frecuencia de consumo, la duración de la exposición y el contenido de azúcar.

“Nuestros resultados sugieren que sustituir los refrescos azucarados por agua con gas sin azúcar podría ayudar a reducir el riesgo de erosión del esmalte. Esto también pone de manifiesto la oportunidad que tiene la industria de las bebidas para explorar estrategias de reformulación que podrían reducir el potencial erosivo de las bebidas ácidas”, agregó la Licenciada en Dietética y Ciencias de la Nutrición.

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Salud en la IA: chip iguala velocidad del cerebro humano

¿Qué tan rápido puedes pensar, digamos… en un paisaje favorito? ¿En la respuesta a la pregunta de tu profesor, hijo, médico?

Un equipo de investigación liderado por el profesor de la Universidad de Pekín, Yang Yuchao, junto con investigadores del Instituto de Microsistemas y Tecnología de la Información de Shanghái, perteneciente a la Academia China de Ciencias, ha desarrollado el primer chip del mundo capaz de igualar la velocidad de funcionamiento del cerebro humano.

El estudio, titulado “Un sistema dinámico neuronal de menos de 10 milisegundos basado en memristores de cambio de fase”, fue publicado en la revista Science.

Los sistemas dinámicos neuronales combinan redes de las neuronas con ecuaciones matemáticas que describen cómo cambian los sistemas complejos con el tiempo.

Son útiles para el modelado físico, la obtención de imágenes médicas y la reconstrucción tridimensional del cerebro. Sin embargo, estos sistemas requieren cálculos repetidos, comprobaciones de errores y ajustes al tamaño de cada paso de cálculo.

En las computadoras convencionales, los datos también deben moverse frecuentemente entre la memoria y el procesador, lo que aumenta el tiempo de procesamiento y el consumo de energía.

Entonces… en todo ese trabajo pierde tiempo y el cerebro humano ya va lejos.

Por qué es importante

El modelado cerebral rápido y preciso es importante para las tecnologías que deben responder en tiempo real, incluidas las interfaces cerebro-computadora, la navegación quirúrgica y la obtención de imágenes médicas.

El hardware existente a menudo requiere demasiado tiempo y energía para estos cálculos exigentes. Al realizar operaciones clave directamente en la memoria, el nuevo chip reduce el movimiento de datos y acerca el modelado cerebral de alta calidad al uso en tiempo real.

Hallazgos clave

Fabricado utilizando un proceso de 40 nm, los arreglos de computación en memoria y de deriva de conductancia del chip ocupan solo 0,28 milímetros cuadrados. Opera a 50 MHz y utiliza nueve etapas de pipeline (secuencias) para cada paso de integración.

Pero en simple (bueno más o menos), en cálculos de dinámica neuronal, el sistema es entre 3,82 y 36,27 veces más rápido y consume entre 11,75 y 24,73 veces menos energía que los ASIC (circuitos integrados de aplicación específica) de última generación.

En tareas de reconstrucción de la superficie cortical, logra una aceleración de hasta 478,18 veces en comparación con una GPU NVIDIA A100.

Los investigadores utilizaron el chip para reconstruir las superficies de la materia blanca y gris del cerebro y generar mallas de superficie 3D basadas en variedades en tiempo real.

El sistema produjo superficies corticales suaves, cerradas y topológicamente consistentes, capturando con precisión los pliegues cerebrales complejos.

También tuvo un buen desempeño en mediciones de distancia superficial simétrica promedio y distancia de Hausdorff, lo que demuestra su capacidad para soportar modelos cerebrales de alta fidelidad.

Implicaciones futuras

El chip podría ayudar a que el modelado neuronal complejo pase de un procesamiento lento y fuera de línea a una operación en la escala de milisegundos.

En el futuro, la tecnología podría ser compatible con interfaces cerebro-computadora, gemelos digitales cerebrales, navegación quirúrgica en tiempo real, reconstrucción de la superficie cerebral y herramientas para el estudio de enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer y el parkinson.

Aquí finaliza esta edición de Efecto Placebo, ojalá haya sido un aporte para tu salud y bienestar. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl. Hasta la próxima semana.