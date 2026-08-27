Mujeres pierden terreno en directorios y brecha salarial vuelve a niveles de 2022

Un nuevo estudio de Forvis Mazars, elaborado a partir del análisis de las Memorias Integradas de 326 empresas en Chile, evidencia un retroceso en materia de equidad de género. En 2025, las mujeres ocuparon el 17% de los puestos en directorios, mientras que recibieron $79 por cada $100 percibidos por los hombres en cargos de alta gerencia.

La cuarta edición del estudio de mercado “Transparencia ASG, auditoría y más allá” muestra que la participación femenina en los directorios interrumpió la tendencia al alza registrada durante los dos años anteriores. En el universo general, esta cifra había pasado de 13% en 2022 a 19% en 2024, acumulando un incremento de seis puntos porcentuales.

Sin embargo, en 2025 la tendencia se revirtió. La participación de mujeres descendió a 17% entre los 1.440 integrantes de directorios analizados, dos puntos menos que en la medición anterior. La muestra global se ha ampliado progresivamente a medida que nuevas empresas se incorporan a las exigencias de reporte establecidas por la NCG N°461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En las empresas que integran el IPSA también se observa un retroceso. Luego de aumentar de 22% a 23% entre 2023 y 2024, la participación femenina cayó a 21% en 2025, ubicándose incluso un punto porcentual por debajo del nivel registrado dos años antes.

“Los hallazgos de la cuarta versión del estudio dan luces de que las empresas todavía están a distancia considerable de la meta de alcanzar una participación femenina de 40% en los directorios hacia 2031”, aseguró la socia de Consultoría de Forvis Mazars y líder del estudio, Fanny Tora.

“Tienen que empezar a tomar en cuenta la evidencia internacional: ha asociado una mayor diversidad de género en los directorios con mejores capacidades de innovación, decisiones empresariales más sólidas, mayor inversión en investigación y desarrollo y mejores resultados financieros y reputacionales”, agregó.

La diferencia de remuneraciones se profundiza

La brecha salarial entre hombres y mujeres en cargos de alta gerencia también mostró un deterioro durante 2025. En el universo general, por cada $100 que recibió un hombre, una mujer obtuvo $79, frente a los $85 registrados en 2024. Esto representa una brecha salarial de 21% y supone un retorno a los niveles observados en 2022.

En las compañías que forman parte del IPSA, la diferencia es aún mayor: las mujeres en cargos de alta gerencia recibieron $77 por cada $100 percibidos por sus pares hombres, por debajo de los $84 registrados en 2024 y en línea con los niveles de 2023. La brecha en este grupo alcanza el 23%.

Las diferencias también varían según el tipo de cargo. En el universo general, durante 2025 las mujeres recibieron $88 por cada $100 percibidos por los hombres en gerencias; $94 en jefaturas; $89 en cargos operarios y $95 en la fuerza de venta. En los cargos administrativos, en cambio, el indicador llegó a $103 por cada $100 recibidos por los hombres.

“No hay justificación alguna para que haya una brecha salarial tan grande entre una mujer y un hombre que estén igual de calificados. Requerimos de un cambio cultural en las empresas”, cuestionó Tora.

Empresas aún presentan dificultades para reportar la brecha

El estudio también identificó problemas en la forma en que las empresas informan sus diferencias salariales. Solo el 63% del universo general reporta este indicador de acuerdo con las instrucciones de la CMF, mientras que entre las compañías del IPSA el porcentaje alcanza el 97%.

Según el análisis, persisten dificultades para aplicar correctamente la metodología. En concreto, el 35% de las empresas reporta de manera incorrecta este indicador o simplemente no lo informa.