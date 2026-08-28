5 momentos clave del juicio a Lindsay Clancy, la madre acusada de asesinar a sus tres hijos en EE.UU

El juicio, que ha durado cinco semanas, ha generado gran interés en las redes sociales, con miles de personas siguiendo el proceso judicial. Cientos de mujeres se han congregado a las afueras del juzgado para mostrar su apoyo a Clancy, luciendo camisetas rosas con lemas como “Necesitaba ayuda” y “Paz para Lindsay”.

2. El testimonio del exmarido: “Un momento realmente difícil”

El exmarido de Clancy, Patrick, relató al jurado durante dos días el aparente deterioro de la salud mental de su exmujer tras dar a luz y describió con detalles espeluznantes el día en que murieron sus hijos.

Les dijo a los miembros del jurado que la “gran espiral” de Clancy comenzó aproximadamente un mes antes de las muertes.

“Empezó a perder mucho peso, se deprimió mucho y lo estaba pasando realmente mal”, dijo.

Describió cómo ella buscaba ayuda médica de forma intermitente y tomaba diversos medicamentos, y añadió que recordaba que había dicho que estaba empezando a tener pensamientos suicidas.

Patrick Clancy describió la última vez que vio a su hijo Dawson con vida antes de que él saliera a comprar comida y medicinas. Lo dejó comiendo nuggets de pollo. Al regresar, encontró a sus hijos muertos.

Lindsay Clancy sollozó en el tribunal mientras se reproducía la grabación de la llamada al 911 de su esposo. En la grabación se le oye gritar: “¡Ha matado a los niños!”, tras encontrar a sus hijos en el sótano.

Desde el inicio del juicio, han circulado en internet teorías conspirativas sobre Patrick Clancy que incluyen especulaciones sobre su posible implicación. Sin embargo, nunca ha sido considerado sospechoso por los investigadores del caso; Lindsay Clancy admitió haber matado a sus hijos y sus abogados no lo han negado.

3. Roces entre abogados y expertos sobre la situación médica de Clancy

Más de 10 peritos han declarado en el juicio, tanto para la defensa como para la Fiscalía, incluidos algunos que discreparon de los abogados sobre la salud mental de Clancy.

Durante el transcurso de su tratamiento, Clancy tomó más de una decena de medicamentos y buscó ayuda en una línea telefónica de prevención del suicidio y en urgencias hospitalarias.

El equipo de Clancy intentó convencer al jurado de que padecía psicosis posparto, una afección poco común en la que las mujeres que acaban de dar a luz pueden experimentar manía, depresión o una combinación de ambas. Clancy afirma que sufrió alucinaciones y delirios.