Al Pan Pan: Cuestionamientos transversales a la reforma de seguridad del Gobierno

La propuesta de 8 cambios constitucionales en materia de seguridad ha generado cuestionamientos transversales y divisiones incluso dentro del oficialismo.

Mientras algunos sectores de oposición piden retirar la iniciativa, desde el oficialismo han surgido llamados a realizar modificaciones. Ayer, por ejemplo, la diputada RN Ximena Ossandón planteó retirar el proyecto y rehacerlo para incorporar las adecuaciones necesarias.

Hoy, en Al Pan Pan con Francisca Castillo: conversamos sobre esta propuesta y sus cuestionamientos junto al director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros.

En la misma línea, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, sostuvo que la iniciativa “raya en lo iliberal”. Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló que “tenemos una reforma constitucional que, para sacarla adelante, requiere dejar de lado el nuevo estado de excepción constitucional y fortalecer el que ya tenemos, que es el de Emergencia”.

Desde la oposición, en tanto, también han surgido críticas. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que el plan “no tiene viabilidad política ni jurídica, no tiene apoyo ni siquiera dentro del oficialismo y pretender salvar un mal proyecto como un capricho, no, realmente no se entiende”.

Analizamos el escenario político que enfrenta la iniciativa junto a la diputada del Frente Amplio por la Región Metropolitana, Constanza Schonhaut.