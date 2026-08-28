Ariana Grande arremete contra Trump por usar uno de sus temas para atacar a mujeres trans

La artista Ariana Grande ha arremetido contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el uso de una de sus canciones en un video contra las mujeres trans.

El video, publicado en la cuenta de la plataforma Tik Tok del presidente, muestra a Trump caminando hacia el podio durante un discurso mientras suena de fondo el éxito ‘We can’t be friends’.

A la publicación le sigue una declaración en la que ataca a las mujeres trans: “Los hombres no pueden tener hijos y nunca deberían competir en deportes femeninos”, reza la publicación.

Rechazo Trump por el uso de algunas de sus canciones

“Nunca vuelvan a usar mi música. Además, su versión es falsa”, responde Grande tras enterarse de la publicación del equipo de Trump.

No es la primera vez que la protagonista de ‘Wicked’ muestra su rechazo contra el presidente estadounidense por el uso de alguna de sus canciones, ya que el pasado junio criticó que pusiera el tema ‘Bye’ en un video de la Casa Blanca que promocionaba los arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en EE.UU. (ICE, en inglés).

No es la primera vez

“Por favor, no vuelvan a usar mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad. ¡Que se joda el ICE!”, comentó en su momento Ariana Grande al respecto.

La cantante se suma a una larga lista de artistas que han solicitado públicamente a Washington que no empleen las letras de sus canciones en publicaciones propagandísticas del Gobierno, incluyendo a Olivia Rodrigo, Billie Eilish o Sabrina Carpenter.