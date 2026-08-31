La Agencia Española de Seguridad Alimentaria revisa un informe sobre menopausia basado en hombres

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) va a revisar un informe sobre la alimentación adecuada en mujeres durante la menopausia tras la denuncia de varias científicas de que se ha basado en datos de estudios realizados en población exclusivamente masculina.

La revisión del documento con hábitos nutricionales dirigido a mujeres en las distintas etapas de la menopausia, publicado el pasado mes de marzo, se produce tras la denuncia de científicas de la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) porque algunas de las recomendaciones se realizan sobre valores extraídos de estudios realizados directamente en varones, sin advertir explícitamente de este hecho.

La AESAN, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha solicitado a su Comité Científico la revisión de ese informe y reconoce “la omisión de una advertencia” sobre los datos en los que se basó su estudio, que procedían de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según han explicado fuentes de la AESAN, después de que elDiario.es publicara la denuncia de las investigadoras.

Las fuentes inciden, como ya hacía el informe en sus conclusiones, en la necesidad de realizar investigaciones adicionales para definir recomendaciones específicas para mujeres en la transición menopáusica y posmenopausia.

Informe sobre menopausia basado en hombres

La guía con hábitos nutricionales va dirigida a mujeres en las distintas etapas de la menopausia para prevenir problemas de salud y complicaciones como la pérdida de masa ósea y función muscular, el deterioro cognitivo o las alteraciones cardiovasculares.

El documento recomienda que, durante esta etapa de la vida en las mujeres, se tomen alimentos con proteínas (pescado, huevos, leche y carne), omega-3 para reducir la inflamación (aceite de oliva, frutos secos), fibra (legumbres, hortalizas, frutas), calcio (yogures, sardinas con espina), hierro (almejas, soja, legumbres), magnesio (cereales integrales, frutos secos, semillas) y vitaminas B, C, D y E, entre otras.

Además, el informe pone de relieve también la importancia de practicar ejercicio de forma regular, recomendando entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada, o bien 75-150 minutos de actividad vigorosa, y que incluya al menos dos sesiones semanales de fuerza.

Reacción de la ministra española de Igualdad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha instado a revisar el informe y espera que “no se vuelva a repetir”.

“Ya es hora de que las mujeres estén presentes en las agendas y en los estudios de salud y que el cuerpo masculino deje de ser la referencia universal para todo, incluso para lo que tiene que ver con la menopausia”, ha dicho Redondo en una publicación en su cuenta de X.