Las tendencias e innovaciones de los nuevos tragamonedas de casinos online

Quien tiene familiaridad con los casinos online ya sabe que una plataforma trae miles de tragamonedas en la misma interfaz, posibilitando que los jugadores elijan el mejor para su gusto estético y estilo de juego. Si antes había solo juegos estandarizados y simples inspirados en las máquinas reales de slots, ahora el segmento online reúne formatos más variados; en ese contexto, una categoría como tragamonedas 1xBet puede aparecer dentro del catálogo, mientras que las funciones especiales dependen del diseño de cada proveedor. A continuación, se describen algunas de ellas.

Rondas Bonus y especiales

Los tragamonedas online cuentan con la activación de rondas especiales que pueden potenciar las apuestas de los jugadores. A partir de la activación de algunas secuencias definidas de símbolos, estas rondas comienzan y cambian completamente la mecánica de los juegos. Esto incluye rondas gratis con el mismo valor de la apuesta original, mostrando al final la ganancia de todas ellas, y también rondas con multiplicadores especiales.

También hay rondas en que algunos símbolos son retirados o agregados, modificando las posibilidades del juego. En algunas tragamonedas, los jugadores también pueden ingresar más dinero sobre el valor de la apuesta para acceder a rondas bonus o activar funciones especiales.

Mini games

En algunas tragamonedas, las rondas especiales vienen en forma de minijuegos, lo que sería totalmente imposible en slots de máquinas físicas y en casinos tradicionales. Son varios estilos y todo depende de la creatividad de las desarrolladoras de los juegos.

En algunos casos, las rondas especiales vienen en forma de juegos de tablero, que son mostrados a los jugadores, quienes pueden tirar dados para avanzar las etapas y ganar el multiplicador definido por la casilla donde se detuvo. También hay rondas en que simplemente se tiran dados que definirán ese valor.

Las rondas especiales también pueden dar poder de elección al jugador. Un ejemplo está en los tragamonedas que activan cofres del tesoro, permitiendo al jugador elegir uno y seleccionarlo para activar alguna sorpresa en el juego, como un multiplicador sobre las ganancias o rondas bonus.

Posibilidad de personalización

Si los slots tradicionales tenían todos los factores y algoritmos definidos, los slots online permiten una personalización de varias características, posibilitando que los jugadores adapten el juego a su propio estilo. Mediante la alteración de elementos de la interfaz, los números base del juego se modifican. Entre las posibilidades, están:

Alteración en la volatilidad, que indica el nivel de riesgo que los jugadores están dispuestos a enfrentar en busca de ganancias mayores en rondas de gran suerte. Es posible elegir un perfil con premios menores y más frecuentes, o un perfil con premios potencialmente mayores y menos frecuentes. Normalmente, las tragamonedas ponen un nivel equilibrado en el medio de las dos opciones.

Cantidad de paylines, que representan las combinaciones posibles para que el jugador obtenga la victoria. Pocas paylines significan que cada secuencia traerá ganancias mayores. Al aumentar la cantidad de paylines, las formas de ganar aumentan, pero varias de esas líneas tienen multiplicadores menores.

Alianzas con otras instituciones que alteran la estética del juego

Lo tradicional de los slots es simplemente presentar algunas frutas o diamantes coloridos que funcionan como el símbolo de los juegos y definen la parte estética. Sin embargo, a medida que las desarrolladoras de juegos evolucionaron en conjunto con los casinos online, las posibilidades aumentaron bastante.

Algunas proveedoras establecen alianzas con marcas de entretenimiento, permitiendo que los juegos traigan la temática de elementos de la cultura pop, como películas, personajes ficticios y celebridades. Esto dicta toda la parte estética y sonora del juego, lo que hace que puedan ser más o menos agradables para cada jugador.