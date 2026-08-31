Kast blinda reforma de seguridad: cierra la puerta a retirar nuevo estado de excepción

El Presidente José Antonio Kast cerró la puerta a retirar la cuestionada reforma constitucional de seguridad y, especialmente, a renunciar a uno de sus puntos más controvertidos: la creación de un nuevo estado de excepción. Pese a los reparos que han surgido desde la oposición y el propio oficialismo, el Mandatario aseguró que el Ejecutivo seguirá adelante con el proyecto, aunque admitió que podrá sufrir modificaciones durante su tramitación.

Por cerca de una hora, en entrevista con Radio Cooperativa, Kast salió a defender una iniciativa que ha enfrentado críticas por las atribuciones que contempla y que ha llevado a distintas figuras políticas a plantear desde ajustes sustantivos hasta su retiro del Congreso.

“Estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante. Algunos dicen que se fueron con el tejo pasado, otros dicen que es inaceptable tantos días. Yo siempre veo el vaso medio lleno”, sostuvo.

El Presidente reivindicó la discusión que se ha abierto y destacó las señales provenientes de parlamentarios que, pese a tener reparos, se han mostrado disponibles para analizar el proyecto.

“Yo valoro siempre el debate, yo nunca he escurrido el debate, y creo que aquí se va a dar un muy buen debate”, afirmó, mencionando la propuesta de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, respecto de abordar en la Comisión de Constitución la idea de legislar y posteriormente el debate en particular.

También destacó la postura del senador Pedro Araya: “Ayer señaló que no le gustaba la reforma pero que estaba dispuesto a analizarla. Creo que es importante el debate”.

Pero Kast trazó una línea frente al punto que ha concentrado buena parte de los cuestionamientos. Aunque aceptó que el Congreso pueda introducir modificaciones, aseguró que para La Moneda la creación del nuevo estado de excepción no está disponible para ser eliminada.

“El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas, y que muchas veces está concentrado en algunos lugares, y por eso el estado de excepción no es renunciable”, argumentó.

Inmediatamente, sin embargo, abrió espacio para negociar su diseño: “Entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”.

Las críticas a la reforma no han quedado circunscritas a la oposición. Distintas voces han cuestionado el alcance del nuevo estado de excepción y las facultades que entregaría al Ejecutivo, mientras desde sectores oficialistas también se han planteado reparos y alternativas para modificar el proyecto.

Frente a quienes han calificado la propuesta como autoritaria o iliberal, Kast rechazó esos cuestionamientos y los atribuyó a una “caricatura” de sus planteamientos.

“Cuando uno plantea cosas de manera directa, clara, se puede prestar para caricaturas”, señaló. El Presidente recordó su trayectoria parlamentaria y aseguró que su relación con la ciudadanía y los medios siempre ha estado marcada por el diálogo.

“Más allá de que yo pueda ser duro en ciertas expresiones, ustedes jamás van a haber visto en mí una actitud autoritaria, negando el espacio a la prensa”, sostuvo.

Kast también respaldó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien había generado controversia al referirse como “opinólogos” a algunos de los críticos de la reforma.

“Cuando uno ve algunas críticas basadas en prejuicios, antejuicios, claro, hay momentos en que ese juicio está cargado de opiniones que nosotros no compartimos”, afirmó.

El Mandatario sostuvo que existen personas que han cuestionado medidas impulsadas por su administración y que, a su juicio, no rectifican posteriormente cuando los hechos contradicen sus diagnósticos.

“Hay muchas personas que han opinado destempladamente de cosas que nosotros hemos llevado a la práctica en este Gobierno y que después, cuando ya se implementan, se ven y se demuestra cuán equivocadas estaban las opiniones de esas personas, no corrigen, y ahí, bueno, uno podría decir que es un opinólogo”, señaló.

Kast dirigió particularmente su crítica hacia algunos columnistas. “Alguien serio y responsable cuando emite una opinión y se da cuenta que se equivocó, ¿qué le costaría decir que tenían razón?”, cuestionó.

“Eso yo veo de algunos críticos, de algunos columnistas sobre todo, que tienen un juicio ya formado y que pareciera ser que no lo van a cambiar, aunque uno con la realidad le demuestre algo distinto. Bueno, pasan a la categoría de opinólogo”, agregó.

Otro de los asuntos que el Presidente buscó despejar fue la autoría de la reforma, luego de las dudas surgidas respecto de quién estuvo detrás del diseño de algunos de sus puntos más controvertidos.

Kast evitó trasladar la responsabilidad a terceros y aseguró que, independientemente de quién haya elaborado originalmente las propuestas, tanto él como el ministro Arrau suscribieron políticamente el texto.

“Lo importante aquí es que así como el ministro de Seguridad la firmó, yo también la firmé. El resto no tiene injerencia en lo que va a resultar y para nosotros no tiene mayor importancia”, sostuvo.

“Yo siempre me hago cargo de la responsabilidad política. Soy el Presidente de la República, para eso me eligió la ciudadanía, para ser responsable”, añadió.

Pese al costo político que ha acompañado la presentación de la iniciativa y a los llamados a modificarla o retirarla, Kast descartó que su ingreso al Congreso haya sido un error.

“Yo esto no lo veo como un paso en falso, lo veo como abrir un debate necesario y que genera la atención de toda la ciudadanía”, afirmó.

Para el Presidente, la discusión obligará además a los legisladores a fijar posición frente a la estrategia de La Moneda: “Hoy día todo el mundo sabe que presentamos una reforma constitucional y cada parlamentario tendrá que responder frente a lo que quiere o no quiere hacer en el combate al crimen organizado y al terrorismo”.