Acuerdo histórico permitirá a futbolistas españolas congelar sus óvulos

La maternidad y la carrera deportiva han sido durante años un punto de tensión para las futbolistas profesionales. En ese contexto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) avanza con un acuerdo que busca ampliar las alternativas de las jugadoras frente a la planificación de su vida familiar: la posibilidad de congelar sus óvulos y conservar material genético de mayor calidad para una eventual maternidad posterior.

Una medida que busca ampliar las opciones de las futbolistas

Según información entregada por Alexia Putellas a EL PAÍS, la RFEF lleva meses trabajando y aplicando este acuerdo, que contempla la colaboración con una clínica de fertilidad.

La iniciativa permitirá facilitar la financiación de los costos derivados de la congelación de óvulos para las futbolistas internacionales que quieran postergar su maternidad.

Los detalles sobre el alcance de la medida todavía no han sido presentados públicamente. Sin embargo, la información disponible apunta a que el beneficio tendrá una aplicación amplia entre las internacionales que deseen acceder a esta posibilidad.

El acuerdo ya se encuentra vigente y varias futbolistas se han interesado en utilizarlo.

La medida busca entregar una alternativa a aquellas deportistas que quieran continuar con sus carreras profesionales y, al mismo tiempo, preservar una opción relacionada con su futura maternidad.

En ese sentido, la iniciativa no pretende promover que las futbolistas retrasen la decisión de ser madres, sino ofrecerles una posibilidad en caso de que ellas mismas quieran postergarla.

La maternidad, uno de los desafíos para las futbolistas profesionales

El acuerdo se suma a otras medidas que se han ido incorporando para abordar la conciliación entre la actividad deportiva y la maternidad.

La discusión sobre los derechos de las futbolistas en esta materia también ha avanzado a nivel internacional. Desde 2020, la FIFA establece que el contrato de una futbolista no puede ser rescindido por quedar embarazada y contempla 14 semanas de permiso retribuido después del parto.

A estas disposiciones se han agregado otras medidas destinadas a facilitar el regreso y permanencia de las jugadoras que son madres.

El último convenio aprobado incluye, entre otras iniciativas, salas de lactancia, guarderías durante partidos o entrenamientos y seguimiento profesional especializado durante el embarazo y el postparto.

Estas medidas buscan abordar algunas de las dificultades que pueden surgir cuando una deportista profesional decide tener hijos durante su carrera.

El acuerdo de congelación de óvulos ya está en funcionamiento

Aunque la RFEF todavía no ha presentado públicamente todos los detalles de la iniciativa, el acuerdo lleva varios meses en activo.

De acuerdo con la información entregada, algunas futbolistas ya han mostrado interés en acceder a la posibilidad de congelar sus óvulos, recibiendo positivamente la existencia de esta alternativa.

La RFEF colaborará con una clínica de fertilidad para facilitar la financiación de los procedimientos asociados a la congelación de óvulos para las internacionales que quieran recurrir a esta opción.

El objetivo es que las jugadoras puedan conservar material genético de mayor calidad para una eventual utilización posterior. La iniciativa, por tanto, se plantea como una herramienta adicional dentro de las políticas de conciliación y no como una recomendación para aplazar la maternidad.

Una nueva medida dentro del plan de conciliación familiar

La iniciativa también se relaciona con las políticas que la Federación Española comenzó a implementar antes del Mundial de 2023.

Ese plan de conciliación familiar contempla ayudas económicas para que los familiares puedan financiar sus desplazamientos y establece condiciones para que las jugadoras que son madres puedan compartir tiempo diario de calidad con sus hijos durante las concentraciones.

La congelación de óvulos se incorpora ahora a ese conjunto de medidas, ampliando el abanico de alternativas disponibles para las futbolistas internacionales.

El acuerdo convierte a la Federación Española en la primera en anunciar una medida de estas características, de acuerdo con la información entregada en la nota de prensa.

Maternidad y carrera deportiva: una discusión que continúa

La posibilidad de congelar óvulos representa una nueva dimensión dentro del debate sobre la conciliación en el fútbol femenino. Mientras las normas internacionales buscan proteger a las jugadoras que deciden ser madres durante sus carreras, iniciativas como esta apuntan a entregarles herramientas adicionales para tomar decisiones sobre su futuro reproductivo.

El punto central del acuerdo, según la información disponible, es que la decisión de utilizarlo corresponde a cada futbolista. No se plantea como una obligación ni como una recomendación para retrasar la maternidad, sino como una alternativa financiada para aquellas internacionales que quieran conservar óvulos y continuar, si así lo desean, con su carrera deportiva antes de convertirse en madres.

Por ahora, quedan pendientes de conocerse públicamente los detalles específicos sobre el funcionamiento del acuerdo y su alcance, mientras la medida ya se encuentra vigente y ha comenzado a despertar el interés de futbolistas.