Instituto Libertad propone reducir de 25 a 18 ministerios y rediseñar coordinación en La Moneda

El Instituto Libertad propuso reducir de 25 a 18 los ministerios y crear una Jefatura de la Oficina Presidencial, con rango ministerial y dependencia directa del Presidente de la República, para concentrar la coordinación programática del Gobierno en La Moneda.

La iniciativa fue presentada días después de que el Presidente José Antonio Kast nombrara a los integrantes de la Comisión para la Nueva Arquitectura del Estado, instancia encargada de formular en 120 días una propuesta destinada a disminuir el número de carteras.

El informe “La organización ministerial en Chile: coordinación política y modernización del Estado”, elaborado por los investigadores Hugo Jofré, Lucas González y César Miranda, sostiene que el debate no debe limitarse al número de ministerios, sino que debe abordar cómo se distribuye y articula el poder dentro del Ejecutivo.

Según el diseño, la nueva Oficina Presidencial realizaría el seguimiento del programa de Gobierno y de los compromisos presidenciales, coordinaría la agenda programática y asesoraría estratégicamente al Mandatario. Interior conservaría la jefatura política del gabinete, la relación con los partidos y la coordinación entre ministros.

De la nueva instancia dependería un vocero de Gobierno sin rango ministerial, apoyado por la Secretaría de Comunicaciones (Secom). El director ejecutivo del Instituto Libertad, Michael Comber, afirmó que la propuesta busca “reforzar el rol de ministerios cuyo trabajo es imprescindible en la organización gubernamental”.

Las seis reorganizaciones propuestas

El documento plantea reunir Economía con Trabajo y Previsión Social; Energía con Minería; Obras Públicas con Transportes y Telecomunicaciones; Vivienda con Bienes Nacionales; y Educación con Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Además, propone integrar el Ministerio del Deporte con la institucionalidad de Juventud.

El estudio argumenta que estas áreas comparten objetivos, recursos y políticas públicas que requieren coordinación permanente. También propone que la reorganización se ejecute gradualmente: primero mediante el fortalecimiento del centro de Gobierno y la delimitación de funciones entre la Oficina Presidencial, Interior y Seguridad, y posteriormente con las fusiones sectoriales.

Como parte de su diagnóstico, el informe señala que Chile pasó de 18 a 25 ministerios y registra 397 nombramientos ministeriales desde 1990 hasta marzo de 2026. Del total, 113 correspondieron a mujeres, equivalentes al 28,5 %.

La investigación también revisa las experiencias de Argentina y Perú. De acuerdo con sus autores, el propósito no es replicar un modelo extranjero, sino recoger aprendizajes sobre estabilidad, coordinación y funcionamiento de los gabinetes.