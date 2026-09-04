Caso Lindsay Clancy: juez declara nulo el juicio tras desacuerdo del jurado

Un juez de Massachusetts, Estados Unidos, declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de 36 años acusada de asesinar a sus tres hijos en enero de 2023, luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

La decisión fue adoptada este viernes 4 de septiembre por el juez William Sullivan, quien estaba a cargo del proceso. Momentos antes, los integrantes del jurado habían comunicado nuevamente que no podían llegar a un acuerdo sobre el caso.

“Con gran pesar, informamos que no podemos llegar a una decisión unánime. No podremos hacerlo”, señalaba la nota enviada por el jurado este viernes 4 de septiembre, según consignó People.

La decisión del tribunal ante el desacuerdo del jurado

Ante la imposibilidad de alcanzar un veredicto, el juez William Sullivan anunció que no tenía otra alternativa que declarar nulo el juicio contra Clancy, según informó CNN.

“No tengo otra opción que declarar nulo el juicio”, indicó el magistrado.

Luego de la decisión, el abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, solicitó tiempo para presentar una apelación de emergencia ante la Corte Judicial Suprema. Sullivan accedió a otorgarle una hora para realizar la presentación, aunque esto no implicó modificar su determinación de declarar nulo el proceso.

Los antecedentes del crimen que conmocionó a Estados Unidos

Lindsay Clancy enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses.

La mujer no niega haber estrangulado a los tres menores en el sótano de la vivienda familiar, en enero de 2023. Su defensa, sin embargo, sostiene que no debe ser considerada penalmente responsable de los hechos debido a que atravesaba un cuadro de psicosis posparto al momento de los asesinatos y de su posterior intento de suicidio, que le provocó una discapacidad.

Las alternativas que contempla el caso

Según el medio citado, el jurado podía declarar a Clancy culpable de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado u homicidio involuntario. También podía determinar que era inocente o que no tenía responsabilidad penal por los hechos.

En caso de que Clancy sea declarada inocente, esto no significaría necesariamente su liberación inmediata. De acuerdo con el medio, podría quedar sujeta a una serie de “órdenes de internación potencialmente indefinidas”.