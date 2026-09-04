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“Aguantó mucho con todo lo que recibió”: huemul murió por ataque de perros sin supervisión en Aysén PAÍS Imagen de Fundación Rewilding Chile

“Aguantó mucho con todo lo que recibió”: huemul murió por ataque de perros sin supervisión en Aysén

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Pese a ser encontrado con vida por miembros de Rewilding Chile, la gravedad de sus heridas fueron demasiado para el ejemplar. Desde la fundación remarcaron que el cuidado de la especie no depende de instancias públicas o privadas específicas, sino que es un trabajo comunitario.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un huemul macho murió tras ser atacado por perros sin supervisión en Villa Ortega, región de Aysén. El SAG y Rewilding Chile intentaron rescatarlo, pero falleció por la gravedad de sus lesiones. Hallado a 33 km al norte de Coyhaique, fue trasladado al Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul, donde estuvo casi dos días en estado crítico. Desde Rewilding Chile lamentaron no poder devolverlo a la libertad e instaron a la comunidad a proteger la especie, señalando amenazas como atropellos, ganado y ataques de perros.
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Un huemul macho bautizado como “Ortega” fue atacado por perros sin supervisión en la localidad de Villa Ortega, en la región de Aysén. Tras la alerta recibida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el organismo coordinó un operativo de rescate junto al equipo médico veterinario de la Fundación Rewilding Chile.

Se intentó salvar al animal que se encuentra en peligro de extinción, pero finalmente “Ortega” murió debido a la gravedad y profundidad de sus lesiones. El coordinador general de Vida Silvestre de Rewilding Chile, Sebastián Riestra, expresó en sus redes sociales: “Teníamos mucha esperanza de poder recuperar a este huemul y devolverlo a la libertad, pero fue imposible”.

El animal fue encontrado a unos 33 kilómetros al norte de Coyhaique. Con la llegada de los rescatistas, fue trasladado para recibir atención veterinaria en el Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul, ubicado en las cercanías del Parque Nacional Cerro Castillo. “Ortega” pasó casi dos días en gravedad hasta que finalmente falleció.

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Según cuenta el coordinador, el huemul llegó al centro de rescate y estuvo en todo momento echado. Al día siguiente intervinieron al animal, donde reaccionó bien a la anestesia y la limpieza de sus heridas. No obstante, el daño en su cuerpo era demasiado. “Este huemul aguantó mucho con todo lo que recibió”, expresó Riestra en redes.

El coordinador de Fundación Rewilding Chile también hizo un llamado a la comunidad para proteger a la especie que es característica de la región.  Agregó que “no está bien que sigan muriendo huemules todo el tiempo; siguen siendo atropellados, afectados por el ganado doméstico o las especies exóticas invasoras.  Y lo otro es que hay perros que atacan y los matan”.

Finalmente, Riestra comentó: “La solución para que los huemules no se extingan no depende de un servicio público o de una fundación. Depende de toda la comunidad. Todos tenemos que estar de acuerdo y enfocados en que esto no siga pasando”.

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